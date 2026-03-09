Шеф на ЦСКА каза има ли шанс за титлата

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков заяви, че се надява срещу Лудогорец да види същия мобилизиран и добре играещ отбор на “червените”.

“Двубоят бе много качествен от наша страна. Победата бе напълно заслужено, подплатена с контрол върху случващото се, тотален контрол върху топката. Естествено е, че допуснахме някои ситуации пред нашата врата, но това е неизбежно”, сподели Величков.

“Имахме много ситуации пред противниковата врата и двубоят трябваше да бъде решен малко по-рано.”

“Ние на пейката имаме много опции, много качество. Имаме момчета, които дори остават извън групата. Количеството съчетано с качеството, разбира се, което имаме, дава тази дълбочина и дава тази възможност на Ицо да използва най-доброто спрямо момента и най-доброто спрямо противника. Това е една много добра основа в момента”, добави той.

“За момента Лапеня и Илиан Илиев са играчи на ЦСКА. В процеса, в който има конкуренция, в процес, в който футболистите остават на пейката или дори извън групата, най-нормалното нещо е това да бъде поставяно под въпрос. Ние и на резервната скамейка имаме много добри играчи. Рано или късно отборът ще има нужда и от тях”, допълни Величков.

“Срещу Лудогорец е един от по-специалните двубой с оглед класирането и с оглед историята. Надявам се да видим същия мобилизиран и добре играещ отбор на ЦСКА.”

“Ситуацията е ясна на всички. Ние изоставаме много точки заради наши грешки и наши глупости до тук през годината, заради наши пропуски. Стремим се да наваксаме непрекъснато от месеци насам. Успяваме в класирането, но като намаляване на точките от първото място – не. Ние освен да гледаме нашата си работа и да вършим именно нея, нямаме друг избор.”

“Бай Добри е добре. Чухме се след двубоя с него. Трябва да му бъдат направени необходимите изследвания и се надявам до ден-два да бъде изписан”, каза още Бойко Величков.

