Четири гола и драма до края в голямото дерби Бенфика-Порто

Голямото дерби на португалския футбол между Бенфика и Порто в 25-ия кръг на местната Суперлига завърши без победител - 2:2. Двата отбора си поделиха по едно силно полувреме, след като гостите поведоха убедително преди почивката, а домакините наваксаха след паузата. Равенството запази Порто на върха в класирането с 66 точки. Бенфика остава трети с 59.

След развоя на кръга „драконите“ се оказаха големият печеливш в битката за титлата. Основният им преследвач Спортинг (Лисабон) също направи равенство 2:2 при гостуването си на Брага и изостава с 4 точки. Брага заема четвъртата позиция с 46.

Първото полувреме премина изцяло под диктовката на Порто. Гостите контролираха събитията и стигнаха до аванс още в 10-ата минута. Виктор Фрохолд получи подаване в дълбочина, пробяга близо 40 метра и излезе сам срещу вратаря. Стражът на домакините Трубин успя да избие първия удар, но при добавката нямаше шанс и топката влезе в мрежата.

Пет минути преди почивката Порто нанесе нов удар. 17-годишният полски талант Оскар Пиетушевски се възползва от бърза контраатака и удвои резултата. След дълъг пас от Габриел Вейга младият нападател демонстрира впечатляваща скорост и мощ, изпревари защитата на Бенфика и реализира зрелищно попадение за 2:0.

След почивката домакините излязоха с напълно различно лице и постепенно притиснаха съперника. Решаваща роля за промяната изигра резервата Доди Лукебакио, който се появи на мястото на Джанлука Престиани и внесе острота в атаката.

В 69-ата минута, само четири след влизането си на терена, Лукебакио проби по дясното крило и отправи силен удар, който се отби в гредата. Топката попадна в наказателното поле при Шелдеруп, който реагира най-бързо и намали резултата.

Натискът на Бенфика се засили в заключителните минути, а защитата на Порто започна да допуска все повече колебания. Две минути преди края напрежението пред вратата на гостите даде резултат.

Люксембургският национал Леандро Барейро се възползва от подаване на резервата Франьо Иванович и изпрати топката в мрежата за крайното 2:2. Така дербито завърши с поделените точки, след като двата отбора изиграха по едно силно полувреме и предложиха зрелищен спектакъл за феновете.

