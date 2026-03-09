Ливърпул без ключова фигура в Истанбул

Ливърпул ще бъде без титулярния си страж Алисон Бекер за първия 1/8-финален сблъсък с Галатасарай. Мърсисайдци пътуват този следобед за Истанбул, а малко преди заминаването обявиха и групата от 21 футболисти, на които Арне Слот ще разчита.

Сред тях не е бразилският вратар, което е много изненадващо, тъй като Алисон взе участие в днешната тренировка и нямаше никакви сведения за негова контузия.

Според последните информации той е почувствал известен дискомфорт в подколянното сухожилие в края на заниманието, заради което щабът е решил да го остави в Ливърпул.

Това означава, че утре на вратата на мърсисайдци ще застане Гиорги Мамардашвили. Третият вратар Фреди Уудман ще бъде на пейката.

Алисон до момента записа 32 мача във всички турнири от началото на кампанията.

Другият отсъстващ е Федерико Киеза, за когото вече имаше информация, че е пропуснал днешната тренировка, така че неговата липса не е изненада, макар че все още не се знае каква е причината.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com