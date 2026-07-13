Революция! Мадяр с мощен удар в Унгария

Унгарският парламент прие революционна конституционна поправка, с която освободи от длъжност президента Тамаш Шуйок, когото новият министър-председател Петер Мадяр обвинява, че е „марионетка“ на бившия премиер Виктор Орбан. Депутатите от партията „Тиса“ на Мадяр станаха на крака и аплодираха в продължение на половин минута, след като с 139 гласа „за“ срещу шест „против“ беше гласувано освобождаването на Шуйок. Националистическата партия „Фидес“ на Орбан бойкотира вота.

След приемането на поправката председателят на парламентарната група на унгарската партия „Фидес“ Гергей Гуяш подаде оставка от поста, съобщи „Ройтерс“, позовавайки се на новинарския сайт Telex.hu.

След вота Мадяр заяви, че с приемането на поправката е завършена „конституционната реформа на режима на Орбан“. По думите му президентът разполага с пет дни, за да подпише измененията или да подаде оставка, като в противен случай партия „Тиса“ ще започне процедура по импийчмънт, пише БГНЕС.

От своя страна Тамаш Шуйок обвини Мадяр, че прави „неверни твърдения с цел манипулиране на общественото мнение“.

Бившият премиер Виктор Орбан, който се намираше в САЩ, разкритикува промените и заяви, че „днес те се насочват срещу президента, но утре могат да направят същото с всеки“.

Правозащитните организации „Амнести интернешънъл“ и „Хюман райтс уоч“ също изразиха критики. Според „Амнести интернешънъл“ президентът има право на надлежна процедура, а „Хюман райтс уоч“ заяви, че промените напомнят за периода на управление на ФИДЕС.

Според проучване на социологическия център „21 Research Center“ от май 67% от унгарските избиратели подкрепят отстраняването на президента.

Поправката предвижда още ограничаване на депутатските мандати до три или общо 12 години и създаването на Национална служба за възстановяване и защита на държавните активи с широки правомощия за борба с корупцията.

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