Мадяр отвори касата на Орбан, изскочи грозно разкритие

Новото правителство на Унгария обвини предишния кабинет на Виктор Орбан, че е прикривал реалния размер на бюджетния дефицит. Премиерът Петер Мадяр заяви, че последните оценки показват дупка, която може да надхвърли 8% от БВП през тази година, ако не беше постигнато споразумение за размразяване на европейски средства.

Така наследството на Орбан вече не изглежда като политическа легенда за стабилност, а като сметка, оставена на масата точно след края на вечерята. Мадяр твърди, че официално обявените цели и реалното състояние на държавните финанси „нямат нищо общо помежду си“.

Сметките след Орбан

По думите на Мадяр сериозните разминавания са установени едва след като новото правителство е поело властта преди шест седмици. Кабинетът на Орбан първоначално е заложил дефицит от 3,7% за 2026 г., после е повишил целта до 5%, но вътрешни оценки на предишното управление са сочели 6,8%. Последващи ревизии показват още по-мрачна картина - дефицит над 8%, ако не беше постигнато споразумение за европейските средства.

„Излъгаха унгарците. Данните за бюджетния дефицит, които правителството на Орбан публично представяше, тези в официалните документи, и това, което виждаме сега, нямат нищо общо помежду си“, заяви Мадяр във видеообръщение, публикувано във Фейсбук.

Това е най-тежката политическа реплика в скандала, защото обвинението не е просто за лоша сметка, а за укрито състояние на държавните финанси. Бившият премиер Орбан, който години наред продаваше образ на силна ръка и контрол, сега е поставен в неудобната роля на човек, оставил на наследника си не управленски ред, а бюджетна изненада със закъснител.

Новата власт сменя тона към Брюксел

След изборната си победа през април Мадяр обеща борба с корупцията, възстановяване на отношенията с Европейския съюз и в дългосрочен план въвеждане на еврото. Това обаче изисква бюджетният дефицит да бъде свален под 3% от БВП - задача, която изглежда много по-трудна, ако новите оценки за наследения дефицит се потвърдят. Унгария в момента не покрива критериите за влизане в еврозоната, а правителството говори за хоризонт около 2030 г.

Новият кабинет вече предприе стъпки за сближаване с ЕС, включително присъединяване към Европейската прокуратура и засилване на националните антикорупционни институции. Това е и големият контраст с ерата „Орбан“ - Будапеща вече не се опитва да надхитря Брюксел на висок тон, а да отключи доверие, пари и по-нормален разговор с европейските институции.

Еврото чака, но дефицитът пречи

Министърът на финансите Андраш Карман определи високия дефицит като „най-голямото предизвикателство“ пред пътя към еврото. Той обяви, че до края на август ще бъде представен ревизиран бюджет за 2026 г. Очаква се именно този документ да покаже как новото правителство ще свие разходите, ще подреди приходите и ще върне доверието към унгарските финанси.

Политическият ефект вече е ясен: Мадяр получава удобен, но тежък аргумент защо някои обещания може да се забавят, включително повече средства за здравеопазване и образование. В същото време Орбан остава в центъра на скандала - не като силният човек от миналото, а като бивш лидер, чиито числа сега се разопаковат едно по едно. И ако новата власт успее да докаже, че дефицитът е бил прикриван, това ще бъде не просто бюджетна ревизия, а политическа присъда над цяла епоха.

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