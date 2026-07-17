Погнаха бившия унгарски външен министър за връзки с Русия

Унгарските власти започнаха официално разследване на близките отношения между бившия външен министър Петер Сиярто и Русия. Новината беше обявена от премиера Петер Мадяр, който определи проверката като мащабна, но отказа да разкрие конкретни данни. Причината е, че разследването обхваща класифицирани правителствени материали и чувствителни документи, свързани с външната политика на страната. Мадяр обеща обществото да получи цялата информация, която може законно да бъде оповестена, след изготвянето на първоначалните заключения.

Засекретени материали в центъра на проверката

Правителството няма да коментира отделните действия на разследващите, за да не повлияе върху събирането и анализа на доказателствата. Не се уточнява и кои институции водят проверката, нито дали тя е насочена към конкретни решения, разговори или обмен на документи.

В центъра на общественото внимание обаче са твърденията, че по време на управлението на Виктор Орбан Будапеща е поддържала неофициален канал за координация с Москва по важни европейски въпроси.

Тежки подозрения за информация към Москва

Преди парламентарните избори медийни разследвания и изтекли записи поставиха Сиярто под натиск. Според публикуваните твърдения той е информирал руския външен министър Сергей Лавров за разговори в Европейския съюз и е предлагал документи, свързани с европейския път на Украйна, да бъдат изпратени на Москва чрез унгарското посолство. Тези обвинения предизвикаха призиви за проверка и бяха определени от Мадяр като възможно предателство, но тепърва трябва да бъдат доказани от компетентните органи.

Сиярто ръководеше унгарската дипломация близо 12 години и беше сред най-разпознаваемите лица на политиката на Орбан към Русия. След началото на войната в Украйна той многократно посещаваше Москва, поддържаше редовни контакти с Лавров и се противопоставяше на разширяването на европейските санкции срещу Кремъл.

Мадяр къса с наследството на Орбан

Разследването е част от усилията на новото унгарско правителство да се дистанцира от проруската политика на предишната власт. Петер Мадяр пое управлението след победата на партията ТИСА на парламентарните избори през април и обяви курс към възстановяване на доверието между Будапеща и европейските ѝ партньори.

Новият кабинет започна проверки и на други решения от ерата на Орбан, включително за разходването на публични средства и договори, сключвани от предишната администрация. Така разследването срещу Сиярто се превръща не само в проверка на един бивш министър, а и в изпитание дали Унгария действително ще прекъсне политическите и институционалните зависимости от Москва.