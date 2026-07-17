Си Цзинпин с ключова реч за световен технологичен феномен

Китайският президент Си Цзинпин обяви създаването на Световна организация за сътрудничество в областта на изкуствения интелект, която ще бъде със седалище в Шанхай. В първото си участие на Световната конференция за изкуствен интелект той призова за общи международни правила, засилен технологичен контрол и механизми за реакция при опасни приложения на ИИ. Си предупреди, че развитието на технологията не може да бъде оставено в ръцете на отделни държави или затворени политически блокове. Основната цел според него трябва да бъде изкуственият интелект да служи на човечеството и винаги да остава под човешки контрол.

Китай превърна ИИ в един от основните стълбове на своята индустриална политика и инвестира огромни средства в изграждането на собствена технологична екосистема - от производството на чипове до масовото внедряване на интелигентни приложения. През 2025 г. китайският пазар на изкуствен интелект е надхвърлил 1,2 трилиона юана, или около 155 млрд. евро, а очакванията са през 2026 г. да нарасне с повече от 30 процента.

„Симфония на международното сътрудничество“

„Развитието на изкуствения интелект не трябва да бъде дело само на една държава, а симфония на международното сътрудничество“, заяви Си Цзинпин на откриващата церемония в Шанхай.

Той настоя държавите да изградят общи правила, които да ограничат рисковете, без да спират технологичния напредък.

„Трябва да създадем закони и регулации, както и системи за технологичен мониторинг, ранно предупреждение и спешна реакция, за да гарантираме, че изкуственият интелект винаги остава под човешки контрол“, подчерта китайският президент.

Си призова за подход, ориентиран към човека, при който безопасността, отговорността и обществената полза стоят над стремежа към безконтролно технологично надмощие.

Нова организация със седалище в Шанхай

Световната организация за сътрудничество в областта на изкуствения интелект трябва да насърчава консултациите между държавите и да подпомага „разумното и подредено“ развитие на технологията.

Пекин вижда в новата структура възможност да бъде създадена международна платформа за договаряне на правила, обмен на знания и координирана реакция срещу злоупотреби.

Китайският външен министър Ван И и представители на 29 държави, сред които Русия, подписаха и споразумение за създаване на междуправителствена група за сътрудничество в областта на ИИ.

Пекин заяви, че инициативата е отворена за всички държави и трябва да превърне технологичния напредък в „истински двигател на развитие и просперитет за човечеството“.

Опасностите изискват общи правила

Призивът за по-строга регулация идва на фона на нарастващите опасения от дезинформация, кибератаки, алгоритмични предразсъдъци и използване на изкуствения интелект за военни цели.

Сред основните рискове са и възможностите мощните модели да попаднат в ръцете на хакери, престъпни мрежи или терористични организации. Развитието на автономни системи поставя допълнителни въпроси за отговорността при грешки и за границите, до които машините могат да вземат решения без човешка намеса.

Според Си отделните държави не могат самостоятелно да се справят с тези предизвикателства. Необходими са общи системи за наблюдение, предварително предупреждение и бърза международна реакция при възникване на сериозна заплаха.

Пекин атакува технологичните блокади

Китайският президент призова страните да се противопоставят на „поставянето на сигурността на една държава над тази на останалите“.

Посланието беше насочено към ограниченията, налагани от САЩ и Европейския съюз върху достъпа на китайски компании до усъвършенствани чипове, оборудване и ключови технологии.

Китай се обяви срещу „всякакви форми на идеологическо разделение и технологични блокади“ и поиска по-отворен обмен между държавите, научните институции и бизнеса.

Пекин предупреждава, че разделянето на света на конкуриращи се технологични лагери ще забави развитието и ще остави по-бедните държави без достъп до възможностите на изкуствения интелект.

Китай вече диша във врата на САЩ

Американските компании продължават да имат сериозно предимство при най-модерните чипове, изчислителната инфраструктура и най-скъпите модели. Китай обаче все по-уверено съкращава разликата.

Според основателя на Hello China Tech По Чжао страната е най-близкият конкурент на САЩ благодарение на силните си позиции при моделите с отворен код, ограничаването на разходите, бързото внедряване, роботиката и използването на ИИ в производството.

Китайски компании като Moonshot AI, MiniMax и Z.ai вече привличат потребители по света с по-ниски цени и бързо въвеждане на нови услуги.

През 2025 г. в Китай са работили над 6000 активни компании в областта на изкуствения интелект. Развитието им е подкрепено от държавни инвестиции, огромен вътрешен пазар и стремежа на Пекин да намали зависимостта си от чуждестранни технологии.

Над 1100 компании показват бъдещето

Конференцията в Шанхай събира повече от 1100 компании, които представят около 3000 продукта и технологии. Сред тях са нови езикови модели, промишлени роботи, автономни системи, интелигентни устройства и решения за внедряване на ИИ в производството.

Събитието се смята за най-важната годишна витрина на китайската индустрия за изкуствен интелект. То все още не е универсален световен технологичен форум, но показва колко бързо Пекин изгражда собствен модел за развитие на сектора.

Първото лично участие на Си Цзинпин в конференцията демонстрира значението, което китайското ръководство отдава на надпреварата. Посланието му беше едновременно предупреждение и заявка за лидерство - светът се нуждае от правила за изкуствения интелект, а Китай иска да има водеща роля при тяхното създаване.