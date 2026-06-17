Пекин предупреди, че светът навлиза в опасни политически води

Развиващите се пазари са недостатъчно представени в Организацията на обединените нации, чийто авторитет все по-често е поставян под натиск от политическите и икономическите конфликти по света. Това заяви китайският външен министър Ван И на рядка пресконференция в Пекин, посветена на нова бяла книга за глобалното управление.

Документът предлага промени, които според Китай трябва да направят международната система по-справедлива и равнопоставена. Пекин настоява гласът на държавите от Глобалния юг да има по-голяма тежест при вземането на световни решения, предаде Ройтерс.

Ван И подчерта, че големите и малките, силните и слабите, развитите и развиващите се страни са равноправни членове на международната общност. Според него сегашната система не отразява достатъчно промененото икономическо и политическо влияние на развиващия се свят.

Китайският външен министър предупреди, че бързо възникващите предизвикателства се преплитат и създават поредица от глобални кризи. „Корабът на цивилизацията навлезе в опасни води със скрити рифове и бурни бури“, заяви той, като посочи конфликтите в Украйна и Близкия изток, без да навлиза в конкретни подробности.

Ван И използва и понятията „черен лебед“ и „сив носорог“. Първото описва внезапни и трудно предвидими събития с тежки последици, а второто се отнася до големи и видими рискове, които властите и обществата разпознават, но продължават да пренебрегват.

Бялата книга има за цел да изгради международен консенсус за по-ефективен отговор на войните, икономическите сътресения и новите заплахи. Ван И подчерта, че запазването на авторитета и централната роля на Организацията на обединените нации е основно условие за успеха на подобна реформа.

Предложенията продължават линията на китайската Инициатива за глобално управление. Пекин вече настоява за повече представители на развиващите се държави в ръководствата на международните организации и за разполагане на повече структури на ООН в страни от Глобалния юг. Китай представя тези идеи като опит за корекция на система, изградена при различно разпределение на световната икономическа и политическа сила.

Призивът на Ван И идва в момент, когато съперничеството между големите сили все по-често блокира работата на международните институции. Искането за по-силен глас на развиващите се страни има реална политическа основа, но е и инструмент за разширяване на влиянието на Пекин. Истинският тест ще бъде дали китайските предложения ще укрепят общите правила, или ще доведат до ново преразпределение на властта между конкуриращи се глобални центрове.

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