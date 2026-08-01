Земята разлюля огромен мегаполис в Италия, хората изскочиха навън

Земетресение с магнитуд 4,7 разтърси района на Неапол снощи и рани най-малко 10 души. Епицентърът е бил в силно населената вулканична зона Кампи Флегрей, западно от града, на дълбочина около 3 километра. Плиткият трус е усетен силно в Неапол, Поцуоли и околните населени места. Много жители напуснаха домовете си и прекараха нощта на открито.

Десет труса за по-малко от час

Основното земетресение е регистрирано в 19,46 часа местно време, съобщи Италианският национален институт по геофизика и вулканология. През следващия час сеизмичните станции са отчели още десет вторични труса.

Продължаващото разлюляване засили паниката и накара много хора да останат по улиците и площадите. Други бяха евакуирани заради пукнатини и съмнения за повреди по жилищни сгради.

Няма данни някой от пострадалите да е в тежко състояние. Част от хората са получили наранявания при падания и опити бързо да напуснат сградите, а други са потърсили медицинска помощ заради силен стрес.

Паднали скали смазаха автомобили

На места от склоновете са паднали големи скални късове, които са нанесли щети на паркирани автомобили. Съобщено е и за повредени жилищни сгради и църкви, паднала мазилка и пукнатини по фасади.

Пожарникари и технически екипи започнаха проверки на постройките още същата вечер. Част от хората не бяха допуснати да се върнат в домовете си, докато специалистите не установят дали конструкциите са безопасни.

Първоначално италианската противопожарна служба съобщи, че не е получила искания за спасяване на хора под развалини. Регистрираните щети са предимно ограничени, но огледите продължават.

Токът изгасна, транспортът спря

Земетресението предизвика прекъсвания на електрозахранването в части от засегнатия район. Движението по местни железопътни линии и участъци от метрото беше временно спряно, за да бъдат проверени релсите, тунелите, мостовете и останалата инфраструктура.

Спирането на транспорта затрудни придвижването на хиляди хора в петъчната вечер. Властите започнаха поетапно възстановяване на линиите едва след приключването на първите технически огледи.

Един от най-силните трусове в района

Италианските медии определят земетресението като едно от най-силните, регистрирани в Кампи Флегрей. През май районът вече беше разтърсен от трус с магнитуд 4,4, който доведе до евакуации, повреди по десетки сгради и временно спиране на железопътния транспорт.

Кампи Флегрей представлява огромна вулканична калдера, която обхваща западната част на Неапол и съседни общини. Районът преминава през продължителен период на брадисеизъм - бавно повдигане и спускане на земната повърхност, придружено от поредици плитки земетресения.

Учените предупреждават срещу паниката

Засилената сеизмична активност поддържа напрежението сред стотиците хиляди жители около калдерата. Споменът за кризата от началото на 80-те години, когато хиляди хора бяха принудени да напуснат домовете си, остава жив.

Италианският институт по геофизика и вулканология обаче подчертава, че отделните трусове и ускореното повдигане на земната повърхност не представляват сами по себе си доказателство за предстоящо изригване. Специалистите продължават постоянното наблюдение на сеизмичността, деформациите на терена и вулканичните газове.