Той купи легендарното имение на Берлускони за стотици милиони

Наследниците на покойния четирикратен премиер на Италия Силвио Берлускони официално финализираха сделката за продажбата на неговата луксозна резиденция на остров Сардиния. Купувач на емблематичния имот е крупен инвестиционен фонд, тясно свързан с кралското семейство на Катар, предава АНСА. Семейният холдинг на покойния медиен магнат потвърди приемането на обвързващата оферта от чуждестранния субект, като де факто собственик на имота става бившият премиер на емирството Хамад бин Джасим бин Джабер Ал Тани. Преди финализирането на споразумението сериозен интерес към покупката на имението е проявявал и султанът на Бруней, но офертата на близкоизточната династия в крайна сметка надделя на международния пазар за луксозни имоти.

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Сумата по мегасделката официално не се съобщава от страните, но според публикации в международния икономически печат цената възлиза на около триста и петдесет милиона евро. „Вила Чертоза“ се простира на огромна площ от близо сто и петдесет акра на ексклузивното крайбрежие и дълги години служеше за неофициален летен съд на италианския лидер по време на неговото управление. Имението разполага с основна сграда и няколко допълнителни постройки с общо над сто двадесет и шест стаи, множество плувни басейни и уникална ботаническа градина с богата колекция от кактуси. Ексцентричният Берлускони бе изградил на територията му дори частен гръцки амфитеатър, изкуствен вулкан, който изригва по команда по време на партита, както и подземен бункер с директен изход към морето в стил Джеймс Бонд.

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Средиземноморският палат заема особено място в съвременната политическа история, тъй като през годините там са гостували редица влиятелни държавници. Берлускони използваше резиденцията, за да забавлява руския президент Владимир Путин, британския премиер Тони Блеър и американския държавен глава Джордж Буш. Мястото обаче придоби и широка обществена популярност заради организираните там шумни тържества, които впоследствие станаха повод за съдебни дела и разследвания срещу покойния политик. Продажбата на имота е част от мащабния план на неговите пет деца за разпределяне и рационализиране на огромното имотно наследство, оставено след смъртта на баща им.

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