Николай Младенов със специална мисия от Тръмп. Ключови срещи

Пратеници на Доналд Тръмп са се срещнали в Египет с египетски, катарски и турски посредници в опит да придвижат напред мирния план на президента на САЩ за Ивицата Газа, съобщи дипломатически източник. Според Ройтерс тези срещи са били в Кайро.

Представители на „Хамас“ са присъствали на някои от срещите между посредниците и пратениците на Тръмп, допълва агенцията и посочва, че емисарите на Тръмп са били неговият зет Джаред Къшнър и върховният представител на Съвета за мир в Газа Николай Младенов, съобщи източникът.

Според телевизия „Ал Хадат“ обаче Къшнър е провел срещи днес в град Аламейн. По информация на източници на телевизията Къшнър се е срещнал там с посредниците в непреките преговори между Израел и палестинското движение „Хамас“, със самите представители на движението, както и с високопоставения представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов. Засега няма информация за резултатите от консултациите.

В Аламейн е пристигнала делегация на „Хамас“, водена от новия лидер на движението Халил ал Хая, посочва „Ал Хадат“. По-рано днес лидерът на „Хамас“ Халил ал Хая се е срещнал в Кайро с ръководителя на египетското разузнаване Хасан Рашад, допълва Ройтерс.

Къшнър пък се е срещнал по-рано днес с египетския президент Абдел Фатах ас Сиси, като срещата се е провела в Аламейн и на нея е била потвърдена необходимостта всички страни да зачитат задълженията си, съгласно споразумението за примирие в ивицата Газа”, заяви Мохамед ал Ченауи, говорител на президента на Египет, припомня Франс прес

Високопоставен израелски представител заяви, че Къшнър и Младенов трябва да се срещнат утре с израелския премиер Бенямин Нетаняху, който на 9 август заяви, че последната пътна карта на Тръмп за мир в Газа е „неприемлива“.

Миналия месец Тръмп обяви, че е постигнат пробив в неговия план за прекратяване на войната, с който и Израел, и „Хамас“ са се съгласили, отбелязва Ройтерс.

„Хамас“ заяви, че е приел плана, за да избегне възобновяване на войната, но добави, че изпълнението на споразумението ще зависи от това дали Израел първо ще изпълни собствените си ангажименти, включително да изтегли силите си и да прекрати атаките.

Примирието от октомври миналата година сложи край на войната в Газа, започнала след нападението на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. То обаче не успя да сложи окончателен край на израелските удари по цели в анклава. От октомври израелски огън е убил повече от 1250 палестинци в Газа. Не е ясно колко от загиналите са били бойци, тъй като „Хамас“ обикновено не разкрива информация за загиналите си бойци. По данни на Израел през същия период бойци в Газа са убили четирима израелски военнослужещи.