ООН: Израел изби една трета от жителите на Газа

Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека взриви международната общност със стряскащ доклад, който директно обвинява израелската армия в провеждането на безпощадна стрелба и незаконни екзекуции на цивилни граждани. Официалните данни на световната организация разкриват зловеща тенденция – близо една трета от палестинците, убити от израелските сили след сключването на примирието миналия октомври, са ликвидирани в зони близо до демаркационната линия, съобщава агенция Ройтерс.

Лов на хора

Докладът на ООН се базира на 453 потвърдени убийства от началото на прекратяването на огъня. Шокиращото е, че 152 от жертвите, сред които 102 мъже, 15 жени, 24 момчета и 11 момичета, са разстреляни единствено защото са се намирали в близост до така наречената „жълта линия“. Това е изкуствено демаркирана граница, маркирана на земята с раздалечени бетонни блокове, където израелските войски са разположени на изток, а „Хамас“ контролира крайбрежната ивица. Позицията на границата обаче остава абсолютно неясна за самите палестинци, което я превръща в смъртоносен капан за нищо неподозиращото население.

Брутално погазване на правото: Избиват деца по време на ежедневни дейности

Аджит Сунгай, ръководител на Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека в окупираната палестинска територия, направи остро изявление, като нарече тенденцията дълбоко тревожна. Според събраната информация израелските военни откриват огън и убиват предполагаеми цивилни само въз основа на близостта им до блокадата, което представлява тежко нарушение и се равнява на военни престъпления. Разследването показва, че жертвите по никакъв начин не са представлявали заплаха за живота на израелските войници. Много от палестинците, включително деца, са били застреляни хладнокръвно, докато са извършвали обичайните си ежедневни дейности, без изобщо да подозират, че пресичат въображаемата линия на смъртта.

