Войната за хляба и новото оръжие на Русия

Тече най-голямото пренареждане на световните пазари на зърно

В света се води война, която не се вижда по фронтовете, но решава съдбите на цели континенти. Това е битката за хляба, която тихо пренарежда глобалната икономика и политика.

Докато руските бомби разрушават Киев, по пристанищата на Черно море, в силозите на Африка и Далечна Азия Русия печели територии без да изстреля нито един снаряд – с евтино зърно и агресивна търговия.

Скандалът с откраднатото украинско зърно, добито от окупираните територии, смесено с руско, прекарано през кримските пристанища и продадено на половината свят като руско производство обиколи световните зърнени пазари и събра гнева на Зеленски и ЕС. Но докато светът се опитва да разбере чие е зърното, Кремъл натрупа сериозно надмощие.

Откраднатото зърно

Свидетели сме на един от най-мрачните парадокси на войната - Украйна се опитва да защити земята си, Русия печели от нея. Буквално. От окупираните територии Москва изнася милиони тонове пшеница, ечемик и царевица, които се смесват с руско производство и напускат Черно море уж като легитимен руски износ.

Сателитните анализи на NASA Harvest показват, че само за миналата година от тези територии са добити над 6 милиона тона зърно и огромна част от количеството е изнесено през кримските пристанища.

Това зърно носи на Русия не само печалба, но и влияние. Евтино, субсидирано и с неясен произход, то й позволява да завзема пазари, които преди войната бяха украински.

Северна Африка, Близкият изток, части от Азия, това са регионите, които традиционно разчитаха на украинската пшеница, а днес купуват руската. И то в рекордни количества.

Москва вече държи половината от пазара в Северна Африка, а в страни като Египет, Алжир и Мароко руската пшеница буквално измести украинската от силозите и пристанищата.

За Киев това е двойна загуба - икономическа и политическа, защото хлябът е въпрос на национална сигурност.

Очаквано, реакцията на украинския президент Зеленски беше толкова остра. Той обвини Русия в систематична кражба на държавна собственост и предупреди, че всяка държава, която купува зърно от окупираните територии, „финансира руската агресия“. Но предупрежденията му се сблъскаха с реалността за бедните държави – те гледат цената, а не произхода. И купуват все повече евтината руска пшеница.

ЕС реагира далеч по-дипломатично, но и категорично. Брюксел официално призна, че Русия изнася зърно от окупираните територии и че това изкривява световния пазар. Европейските фермери протестират, пристанищата на ЕС са под натиск, а европейските анализатори вече открито говорят за аграрна война, която върви паралелно с военната.

Неусетно, украинско зърно от окупираните територии се превърна в новия ресурс на руската мощ, който храни не само голяма част от света, но и геополитически амбиции на Кремъл. И вече е вторият по големина приход за руската икономика след нефта и газа.

Великолепна седморка

Русия не само успя да изтласка Украйна от битката за хляба на Черноморския регион, но също така светът преживява най-голямото пренареждане на зърнения пазар от половин век.

На сцената се появи нова великолепна седморка – държавите, които определят цените, контролират търговията и диктуват правилата: Русия, ЕС, САЩ, Канада, Австралия, Аржентина и Бразилия.

Но балансът между тях вече не е същият. Русия излезе напред, а климатичните промени и геополитическите кризи ускориха разместването.

Русия изнася около 60 милиона тона годишно, следвана с по около 35 милиона от ЕС и Канада, по 20 милиона - за САЩ и Австралия, а Аржентина и Украйна са с не повече от 15 млн. тона.

Изумително, но факт. Русия вече държи близо една трета от световния пазар на пшеница, което е повече от САЩ и Канада взети заедно. Евтиното ѝ зърно, част от което идва от окупираните украински територии, наводнява Африка и Азия и изтласква традиционни играчи.

Северна Африка вече е руска територия, а в Азия Москва печели позиции в Индия, Китай, Бангладеш и Виетнам.

САЩ и Канада, някога хегемони на световния зърнен пазар, днес губят територии. Американската пшеница е най-скъпата в света, а силният долар я прави още по-неконкурентна. Канадските фермери страдат от суши и горещи вълни, които свиват добивите.

Австралия, друг традиционен гигант, е ударена от климатични промени – една година рекорд, следващата катастрофа. Аржентина преживя две последователни суши, които намалиха износа ѝ наполовина. Бразилия расте, но основно в царевицата и соята.

Новото пренареждане

Климатичните промени действат като ускорител на това пренареждане. Суши в Северна Америка, наводнения в Австралия, екстремни температури в Аржентина – всичко това свива предлагането. Единствено Русия, с огромните си площи в умерения пояс и с разширяващите се обработваеми земи в Сибир, успява да увеличава производството. И го прави агресивно, с държавни субсидии, евтин фрахт и политически сделки.

Губещите реагират нервно. ЕС, вторият най-голям износител, е най-силно засегнат от руската ценова политика. Фермерите протестират заради евтиното руско зърно. Франция и Германия губят пазари в Северна Африка. Полша и Румъния са залети от украинско зърно, което допълнително сваля цените. А Европейската комисия официално призна, че руското зърно изкривява пазара.

Американските производители предупреждават, че Русия „въоръжава“ храната. Аржентина и Австралия търсят нови пазари, но трудно се конкурират с руските цени.

Единствените печеливши са бедните държави в Африка и Азия, които получават по-евтин хляб - но с цената на нарастваща зависимост от Москва.

Така руската експанзия не просто променя търговията, тя пренарежда света. Войната в Украйна отвори нов фронт: на зърното. А битката за зърното се превърна в новата ос на глобалната политика, в която Кремъл става все по-опасен, защото държи и танковете и хляба.

Москва умело използва зърното така, както някога използваше газа - като инструмент за влияние, зависимост и натиск. Резултатите са налице. Държави, които купуват руско зърно, често се оказват по-благосклонни към Москва в гласуванията в международните институции.

Африка, Близкият изток и части от Азия постепенно се подреждат около руския аграрен магнит, защото хлябът е по-силен от декларациите, а гладът – по-силен от геополитическите принципи.

И така, докато Западът се опитва да ограничи руските приходи от енергия, Москва компенсира със селскостопански износ. Украйна губи пазари, Русия ги превзема със зърно от окупираните региони. Климатичните кризи удрят традиционните производители, руските степи и новите обработваеми земи в Сибир се превръщат в стратегически актив. Светът говори за санкции, но Кремъл разчита на влияние там, където хлябът е въпрос на оцеляване.

Какво предстои

Геополитическите последици тепърва ще се усещат. Ако Русия продължи да доминира пазара, тя ще може да диктува не само цените, но и различни политически условия в разширените си пазарни ниши. Ще разгърне новата си зърнена дипломация по познатия начин – ниски цени, засилен натиск.

Днес Москва натиска заради евтиния газ Армения преди изборите, утре ще направи същото с половин Африка. Зависимите държави ще бъдат по-лесни за убеждаване, по-склонни към сделки, по-малко критични към Кремъл.

Отсега е ясно, светът навлиза в епоха, в която храната става геополитическо оръжие. Украйна ще се бори да си върне пазарите, но без контрол над пристанищата това ще бъде неравностойна битка.

ЕС и САЩ ще трябва да решат дали да защитят своите фермери или да оставят пазара да се саморегулира.

Светът ще продължи да следи фронтовете в Донбас, но истинската битка за бъдещето на света ще продължи да се води в пристанищата и пазарите на три континента - за всеки кораб и за всеки тон зърно.

Българският кръстопът

В европейската битка за хляба, България днес се оказва на едно от най-сложните кръстовища. Като част от ЕС, нашите фермери от години се борят с натиска на евтиното украинско и руско зърно, независимо как го наричат в Брюксел. Но за производителите битката вече не е само за цена, а за коридори, маршрути и геополитически зависимости.

Докато Европа пренарежда логистичната си карта заради войните и блокираните морски пътища, България се опитва да се включи в новия европейски сухопътен коридор, който минава през Сърбия и стига до Солун.

Така обаче българското зърно се оказва в пълен парадокс - част от европейски коридор, който води към пристанище, което е стратегически излаз към Средиземно море, но е под силно китайско влияние.

Фермерите усещат това много ясно, защото всеки километър логистика е разлика в цената, а всеки нов маршрут прави чуждото зърно още по-конкурентно.

В същото време обаче разширяването на Шенген измества товарните потоци в полза на България и дава шанс страната ни да се превърне в реален транспортен хъб на Европа, особено по пътя на средния коридор за Азия.

Но, истината е, че този шанс няма да се реализира сам. Той изисква държавна стратегия, инвестиции в инфраструктура, защита на местното производство и ясна визия за това как България да бъде вход към Европа, а не просто транзитен коридор, през който минават чужди стоки и интереси.

Зърнената плетеница става все по-сложна. От една страна са глобалните сили, които пренареждат картата на света. А от друга, нашите фермери, които пазят земята, хляба и идентичността. Посоката зависи от новата власт – или ще бъдем занапред активен играч в новата геополитическа логистика. Или ще останем периферия, която плаща цената на чуждите маршрути.

А иначе, всички вече се убедихме, че намаляването на местното производство право пропорционално увеличава цените. За всички храни.

