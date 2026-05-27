Сарафов проговори! Ето защо подава оставка

Връщам се към работата, от която започна професионалният ми път като български магистрат, каза той

27 май 26 | 9:53
Мира Иванова

Борислав Сарафов официално обяви решението си да се оттегли от ръководните си постове в съдебната система. В публична позиция той съобщи, че е депозирал заявление пред Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за предсрочно освобождаване като директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването. По думите му решението е взето след внимателна лична и професионална преценка, а занапред възнамерява да продължи работата си като редови следовател.

Ето какво гласи изявление на Борислав Сарафов: 

"Последният месец, в който имах възможност отново да изпълнявам функциите си като ръководител на Националната следствена служба, ми даде основание още веднъж да оценя професионализма, отдадеността и устойчивостта на колегите, с които работя. Това е оценка, която нееднократно сме получавали и от нашите международни партньори, с които през последните повече от десет години изградихме стабилно и ефективно сътрудничество. В условията на все по-сложни предизвикателства пред сигурността и правосъдието подобно партньорство има особена стойност и следва да бъде развивано и надграждано.

Като човек, преминал през различните нива на съдебната система и посветил целия си професионалния път на закона, разбирам обществените очаквания за промяна и необходимостта от реформи. Вярвам, че устойчивите решения се постигат чрез професионален диалог, институционален подход и дълготрайна законодателна визия. Убеден съм, че усилията следва да бъдат насочени преди всичко към модернизиране на нормативната уредба и повишаване на ефективността на институциите, а не единствено към персонални промени, в т.ч. чрез извънредни законодателни способи.

След дълги години на ръководни позиции смятам, че е настъпил моментът да се оттегля от административната дейност. Това е решение, което взех след внимателна преценка, включително в семеен и личен план.

Затова днес, 27.05.2026 г., депозирах заявление пред Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с искане да бъда предсрочно освободен като директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването, и да бъда възстановен като редови следовател. Връщам се към работата, от която започна професионалният ми път като български магистрат, с уважение към професията и с убеждението, че човек е най-полезен там, където може да работи спокойно, а опитът и усилията му могат да имат реален смисъл".

