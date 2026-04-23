Експерти посочиха първите две задачи на Радев

Оставката на Борислав Сарафов бе оздравителен ход. Смяната на висшия съдебен съвет трябва да започне веднага. Това заяви в ефира на бТВ политологът проф. Светослав Малинов. Нека първо се сменят тези хора, после ще мислим за промени, за да не се стига никога до тези сцени, които имахме през последните години, посочи Малинов. Най-лесната прогноза е другата година да имаме висш съдебен съвет, каза той.

"Спешно трябва да се предприемат няколко неща. Румен Радев трябва да действа за промяна на съдебната система. Има мандат да го прави веднага, мигновено. Големият проблем е корупцията", добави още проф. Малинов.

Пиар експертът Диана Дамянова пък коментира, че ще се разбере скоро дали промените ще са тип моите хора за твоите хора.

Трябва да се отрежат ръцете на администрацията, която 25 г. върви само нагоре и се увеличава. Това е голямата драма на българската икономика. Дали ще сменим нашите хора с ваши е най-важният въпрос. Основният мандат на Радев е да напълни джобовете на България. Хората живеят зле, а той обеща по-добър живот", добави Дамянова.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com