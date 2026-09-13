Експерти посочиха първите две задачи на Радев
Нов висш съдебен съвет и по-добър живот за хората
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Нов висш съдебен съвет и по-добър живот за хората
ПП-ДБ са хем за еврозоната, хем с опозицията, която е против това
Изказването е на Светослав Малинов
Той е задължителен участник в правителството, коментира бившият евродепутат
Политическият смисъл на случващото се в момента е очевиден – битка за власт, и то доста свирепа
Управляващата коалиция изглежда по стабилна, има възможности за позитивно развитие
Светослав Малинов коментира и коалиционното правителство
Това прогнозира ръководителят на катедра "Политология" към СУ "Св. Климент Охридски" доц. Светослав Малинов
Дори и при сходни на сегашните резултати
Той е един от тримата наши евродепутати, не участвали в гласуването срещу пакета „Мобилност”
Новата гръцка помощ от 10 милиарда евро ще коментира финансистът Любомир Дацов в студиото на „Брюксел 1" в събота, 28 май от 17,30 по Bulgaria ON AIR....
Споразумението на ЕС с Турция за ограничаване на бежанския поток работи и надмина всички очаквания в позитивен план. Това обяви Светослав Малинов, евр...
Без здравния министър Петър Москов започна национално събрание на ДСБ. Присъстват над 950 делегати. Сред гостите на форума са министърът на отбранат...
София. Преференцията създаде напрежение в Реформаторския блок, но ние нямаме притеснения от Меглена Кунева. Това обяви Светослав Малинов пред Нова тел...
София. Реформаторският блок излиза по-силен от тази кампания и оттук нататък ще расте, а предсрочните избори са по-близо от преди и обединението ще бъ...
Светослав Малинов изпревари Кунева и отива в Брюксел
София. Светослав Малинов влиза в Европарламента на мястото на Меглена Кунева от Рефораматорския блок, съобщиха от Централната избирателна комисия. Пр...
Светослав Малинов, кандидат за евродепутат на Реформаторския блок - Г-н Малинов, какво свършихте за този мандат в ЕП? - Една от големите разлики ме...
Евродепутатът Малинов заяви, че се дискутира снъздаването на европейска прокуратура
Тъмносините няма да посочат наследник на Венета Марковска