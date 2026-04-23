Иван Демерджиев проговори! Става ли вътрешен министър?

Иван Демерджиев проговори дали отново се връща в МВР, оглавявайки вътрешното министерство. Коментарите си той направи в интервю за БНТ.

Не се готвя за никоя специална сфера, но като личен сантимент оставих такава емоция в Министерството на вътрешните работи. Аз съм човек обаче, който е готов да работи там, където е необходим и където ми бъде възложено, каза Демерджиев.

"Звучите като бъдещ министър в МВР - говорите така, сякаш утре влизате в министерството?", коментираха водещите на сутрешния блок на БНТ.

"Не мога да кажа влизам ли утре, но сърцето ми остана в МВР", отвърна юристът.

Часове след като той ултимативно поиска Борислав Сарафов да подаде оставка, изпълняващият функциите главен прокурор обяви оттеглянето си преди ден.

На въпрос дали няма да е правосъден министър Демерджиев отговори: "Където ми бъде възложена задача, винаги съм се стремял да давам най-дорото от себе си и ще го правя и занапред".

Демерджиев заяви, че споделя високата оценка за главния секретар на МВР Георги Кандев, но отказа да отговори дали той ще остане на поста си при бъдещия кабинет.

Много скоро очаквам да се разберат министрите в бъдещия кабинет "Радев", заяви Демерджиев. При такова солидно мнозинство веднага след конституирането на парламента бързо ще се състави кабинет и ще започне работа, увери той.

Според Демержиев в партията на Радев още не било обсъдено и кой ще е председател на парламента и на групата на ПБ.

Нито ще изчегъртваме, нито ще водим война, ще проведем правови действия държавата да бъде освободена, възстановена и нейните институции да заработят. Добрите професионалисти в администрацията да не се боят от реваншистки действия. Но по върховете хората трябва да провеждат съответните политики, каза още юристът.

