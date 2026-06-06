Знамение над наш град! Хората се кръстят (СНИМКА)

Знамение над наш град. Необичайно явление накара всички хора да се кръстят и да се молят. Любопитен кадър привлече вниманието на жителите и гостите на курортния град Хисаря. На 2 юни в местна Facebook група беше споделена снимка на специфично облачно образувание, което бързо се превърна в основна тема за дискусия сред потребителите, пише glasnews.bg.

Една снимка подпали мрежата

Автор на фотографията е Ивайло Фръков. Той реши да сподели уловения момент с думите:

„Да дебютирам в тази група с една интересна снимка“. На снимката се вижда как на фона на синьото небе и традиционен селски пейзаж, един от облаците се издига вертикално, оформяйки специфичната и симетрична фигура на кръст.

Какво всъщност представляват облаците?

Въпреки че формите им често ни изглеждат като истински произведения на изкуството или загадъчни знаци, зад тях стои чиста физика. Облаците са видими маси от огромно количество уплътнени капчици вода, ледени кристали или смес от двете, суспендирани в атмосферата.

Те се образуват, когато невидимата водна пара във въздуха се охлажда и кондензира. В зависимост от силата на вятъра, температурата и въздушните течения, тези маси постоянно променят формата си.

Способността на човешкия мозък да разпознава познати обекти (като лица, животни или предмети) в напълно случайни форми се нарича парейдолия - именно това се случва и когато погледнем към небето.

Знамение или просто природа?

Конкретната форма на облака над Хисаря веднага провокира въображението на хората. В коментарите под публикацията се заформи интересна дискусия, като мненията какво точно е „изобразено“ на небето се разделиха:

Някои потребители оприличиха небесната фигура на ангел с разперени криле;

Втори видяха в нея устремена нагоре птица;

Трети бяха категорични, че формата поразително напомня на огромен християнски кръст, извисяващ се над хълмовете.

Феномен, познат и в други части на България

Това далеч не е първият случай, в който облаците в небето изненадват с причудливи форми. През годините в различни краища на страната са заснемани облаци, наподобяващи летящи чинии (характерните лещовидни облаци над Рила и Родопите), огромни вълни и дори човешки силуети.

Заснетият от Ивайло Фръков момент доказва за пореден път, че понякога е достатъчно просто да погледнем нагоре, за да открием нещо красиво и необикновено в ежедневието си.

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