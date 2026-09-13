Знамение над наш град! Хората се кръстят (СНИМКА)
Един кадър накара всички да повярват в божествената намеса
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Един кадър накара всички да повярват в божествената намеса
Сега AI се премества у дома – нова ера за бизнеса и предприемачите
Компанията ускорява стратегията си за независима AI инфраструктура и по-голям контрол върху изчислителната мощ
Прилича на НЛО
Службата за патенти и търговски марки в страната не иска да се откаже от факсовете, но е готова да премине към облака
IBM си сътрудничи с повече от 65 партньори, включително Cisco, Dell Technologies и Intel за изграждане на хибридни облачни услуги
Компаниите си сътрудничат вече 10 години
Фейсбук въвежда имена на играчи и на "аватари" за тематични игри
Лондончани искат Облак на всяка цена
Атлетико Мадрид пуска Облак срещу рекордна сума
Българският телеком обяви партньорството си с швейцарската компания pCloud Приложението VIVA pCloud стартира на 15 февруари Първото по рода си партн...
Уникално видео показа зрелищен природен спектакъл в Патагония. На кадрите се вижда зареден с енергия вулканичен облак. Светкавици просветват в самия...
София. Сръбски облак пак носи градушка. Очаква се ледените бури да преминат над страната ни днес привечер. Те ще са съчетани и с проливни дъждове с гр...
Варна. Жълт облак се появи над Белослав, алармираха паникьосани жители, които дори направили снимки към обед. Те твърдят, че в града мирише много силн...
Астрономи откриха за пръв път звезда, родена от същия молекулярен облак като Слънцето, съобщи Ей Би Си. Звездата HD 162826 е на 110 светлинни години в...
Ню Йорк. IBM обяви, че ще инвестира 1,2 млрд. долара за изграждането на 15 нови центъра на пет континента, с които ще разшири облачните си услуги. Це...