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Откриха сестра на Слънцето

Откриха сестра на Слънцето

Астрономи откриха за пръв път звезда, родена от същия молекулярен облак като Слънцето, съобщи Ей Би Си. Звездата HD 162826 е на 110 светлинни години в...

12 май | 20:20
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