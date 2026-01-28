Собствен чип за собствен облак. Microsoft представи Maia 200

Microsoft представи Maia 200 – ново поколение собствен AI ускорител, с който компанията прави важна крачка към по-независима, по-бърза и по-енергоефективна облачна инфраструктура. Чипът вече се внедрява в избрани центрове за данни в САЩ и ще играе ключова роля в развитието на изкуствения интелект в екосистемата на Microsoft. С Maia 200 компанията цели да намали разходите и да увеличи мащаба на AI услугите в глобален план.

Собствен AI чип за нуждите на облака

Maia 200 е проектиран специално за изпълнение на задачи с изкуствен интелект и е част от дългосрочната стратегия на Microsoft за изграждане на собствена AI инфраструктура. За разлика от универсалния изчислителен хардуер, новият ускорител е оптимизиран за работа с големи езикови модели и сложни AI натоварвания, използвани ежедневно от компании, институции и крайни потребители. Това позволява по-висока производителност при по-ниска консумация на енергия и по-добро използване на ресурсите в центровете за данни.

По-висока скорост и по-ниски разходи

С нарастващото навлизане на изкуствения интелект в различни индустрии компаниите все по-често се сблъскват с ограничения, свързани със скоростта, надеждността и цената на AI услугите. Maia 200 е разработен именно с тази цел – да осигури по-бърза обработка на заявки, по-кратко време за отговор и значително по-добра енергийна ефективност. Според Microsoft това ще доведе и до по-ниски оперативни разходи при мащабни облачни натоварвания, което прави напредналите AI решения по-достъпни за бизнеса.

Специализация вместо универсалност

Новият чип е тясно специализиран ускорител, създаден изцяло за нуждите на изкуствения интелект. Той е оптимизиран за анализ на големи масиви от данни, автоматизация на бизнес процеси и работа с дигитални асистенти. Тази специализация позволява същите AI задачи да се изпълняват с по-малко хардуер, по-висока надеждност и по-ефективно натоварване на съществуващата облачна инфраструктура, което е ключово за мащабирането на услугите.

Захранване на Azure и Copilot

Maia 200 ще се превърне в основен елемент от глобалната архитектура на Microsoft Azure и ще поддържа редица ключови продукти и услуги. Сред тях са AI функционалностите в Azure, инструментите на Microsoft 365 Copilot, както и разработването на следващото поколение AI модели на компанията. В бъдеще ускорителят ще бъде в основата и на нови AI решения за корпоративни клиенти и партньори.

Дългосрочна стратегия за AI инфраструктура

Представянето на Maia 200 е част от по-широката амбиция на Microsoft да изгради цялостен AI пакет – от хардуера и центровете за данни до софтуера и крайните приложения. Компанията планира серия от собствени AI ускорители, насочени към постоянно подобряване на производителността и ограничаване на разходите за работа с изкуствен интелект в световен мащаб.

Отваряне към разработчиците и научната общност

Паралелно с хардуерната платформа Microsoft пусна и предварителна версия на специализиран софтуерен комплект за разработка, предназначен за академични изследователи и разработчици. Целта е да се даде възможност за ранна оптимизация на приложения за Maia 200 и да се ускори създаването на нови AI решения, които да се възползват максимално от възможностите на новия ускорител.

