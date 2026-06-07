"Малката Тоскана" се намира само на няколко часа от София

В Сърбия има места, където темпото на живот се променя напълно веднага щом излезете от колата. Където никой не бърза, където кафето се пие дълго, обядът продължава с часове, а денят преминава между лозя, стари фасади и гледки към Дунав. Точно такъв е Сремски Карловци - малък град във Войводина, който много хора все по-често наричат ​​„малка Тоскана“.

На по-малко от час път с кола от Белград се крие място, което напомня повече за северната част на Италия, отколкото за типично уикенд пътуване в Сърбия. Барокова архитектура, тесни тихи улички, винарски изби, хълмове, пълни с лозя, и по-бавен ритъм на живот придават на Карловци атмосфера, която кара хората да идват тук, за да се откъснат от шума, а не за класическа туристическа обиколка. За разлика от дестинациите, които са пренаселени през последните години, Сремски Карловци все още има онази стара, спокойна атмосфера на войводински град, пише Kurir.rs, предава bTV. Тук денят може да бъде прекаран в спокойна разходка без особен план от централния площад и старата гимназия до гледните точки и винарските изби, скрити сред къщите.

Най-красивата част на Карловци всъщност е усещането, че не е нужно да стигате до нищо. Много хора идват само за обяд и чаша вино, след което остават до вечерта. Карловчани имат дълга винена традиция, а Берметът е една от напитките, с които са известни извън Сърбия. Сладко ароматно вино някога се е сервирало в европейските дворове, а днес е незаменима част от почти всяко посещение на това място. Специално преживяване са малките семейни винарни и изби, където дегустациите са по-скоро като общуване, отколкото като туристическа обиколка. С домашно приготвени сирена, риба или специалитети от Войводина е лесно да загубите представа за времето.

Те са най-красиви извън основния сезон. Въпреки че са популярни през пролетта и есента, истинският чар на Карловци може да се види през делничните дни или извън основната туристическа тълпа. Тогава градът изглежда почти кинематографичен - празни улици, отворени прозорци на стари къщи, църковни камбани и мирис на липи през лятото.

Мнозина ги сравняват с по-малките италиански градчета именно заради тази комбинация от архитектура, вино и бавен живот. И най-голямото предимство е, че не ви е нужен самолет или паспорт за това усещане.

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