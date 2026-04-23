Острие на Радев с голяма новина за "Хемус". Решителен ход

Сред приоритетите на ПБ са отдаването на концесия за строителство и експлоатация на магистралите Черно море, скоростния път Велико Търново – Маказа, трасето с тунел София-Монтана през Петрохан и Западната дъга на Столичния околовръстен път

„Незаконно строителство по трасето на магистрала „Хемус“ е било прието по нерегламентиран начин и затова ще търся отговорност от извършителите, включително и наказателна.“



Това заяви за „Телеграф“ последният строителен министър, назначаван от Румен Радев, и бъдещ депутат от „Прогресивна България“ арх. Иван Шишков.

Става дума за лот 4 Плевен-Летница от трасето, където без разрешително за строеж е било строено по договорите за ин-хаус строителството на магистралата.

„Като депутат аз ще изисквам документи и ще инициирам въпроси до достигането на истината. Това трябва да стигне до прокуратурата, защото това строителство там е престъпление“, каза ексминистърът. Същевременно той уточни, че няма как да спре строителството на този етап.



„Каквото е започнато по магистралата, ще бъде завършено, защото заради липсата ѝ умират хора по пътищата на Северна България“, обясни Шишков, като даде гаранция, че „Хемус“ до Велико Търново ще бъде завършена до 2030 г. В същия период „Прогресивна България“ гарантира и довършването на магистралата от Русе до пътния възел с „Хемус“. Лотовете от Велико Търново до Попово тепърва ще се проектират.

Сред приоритетите на ПБ са отдаването на концесия за строителство и експлоатация на магистралите Черно море, скоростния път Велико Търново – Маказа, трасето с тунел София-Монтана през Петрохан и Западната дъга на Столичния околовръстен път.



Шишков отрече с него да е говорено да заеме отново поста на министър. „Президентът Радев си има своя стратегия за действие и ще обяви имената в избран от него момент“, заяви Шишков.

