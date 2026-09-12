„Пътят на грабежа“ трябва да стане магистрала. Новият срок за „Хемус“
Кабинетът търси начин да спаси строежа от старите договори, незаконните участъци и обърканото възлагане
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Кабинетът търси начин да спаси строежа от старите договори, незаконните участъци и обърканото възлагане
Най-сериозните затруднения в момента остават в района на 33-ия километър на „Тракия“ край София
Задръстването е край тунел "Топли дол"
Регионалният министър свърза „Баба Алино“ със зависимости на местно, национално и международно ниво
Започва строежът на над 40 киломенра
Започва проверка на мястото на магистрала „Хемус”, където беше заснето наводнение
Затварят платното за София за три месеца
Пргресивна България дава магистрали на концесия
МВР задържа шофьора
Техниката влиза на терен до две седмици
С това приклюва първия участък
инцидентът може да е свързан с днескашния мач между ЦСКА и "Левски"
Хубаво, ама малко! Кики и Кокорчо защо построиха нула км?
Голямото завръщане започва, чака се засилен трафик
Жена е в болница, движението към София се отклонява от Белокопитово
Заради бушуващи пожари
Призовкар направил опит да връчи призовка на Бойко Рашков, но вторият отказал
Магистрала „Хемус“ е „зазимена“ в началото на пролетта заради липса на плащане
Премиерът разгледа някогашното „Кремиковци”
Заедно с премиера е зам.-министър Нанков