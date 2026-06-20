АПИ обеща: До дни отпадат най-големите тапи по „Тракия“ и „Хемус“

Добра новина за хилядите българи, които се отправят към морето през летния сезон. Ремонтните дейности по магистралите „Тракия“ и „Хемус“ ще приключат до края на юни, съобщи председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Александър Тодоров.

По думите му вече са пуснати два ключови участъка – този на магистрала „Тракия“ след тунел „Траянови врата“ между 55-ия и 60-ия километър, както и деветкилометров участък на „Хемус“, което ще облекчи трафика още през следващите дни.

Най-сериозните затруднения в момента остават в района на 33-ия километър на „Тракия“ край София.

„До следващия петък ще пуснем движението и в този участък, за да могат гражданите да пътуват по-спокойно и безпроблемно“, увери Тодоров.

Ремонтът между Нова Загора и Стара Загора ще продължи до 3 юли, но според АПИ натоварването там е по-малко и неудобствата за шофьорите са значително по-ограничени.

От пътната агенция подчертават, че в момента не се извършват основни ремонти, а дейности по възстановяване на настилката и премахване на опасни деформации, които да повишат безопасността на движение.

Тодоров призна, че натовареният трафик и ремонтите създават напрежение сред шофьорите, но подчерта, че обновяването на инфраструктурата е неизбежно.

„Правим всичко възможно да минимизираме неудобствата и да комуникираме с туристическия бранш и превозвачите“, каза той.

От АПИ уверяват, че през юли, август и първата половина на септември не се предвиждат нови ремонтни дейности по основните магистрали, за да бъде облекчен летният трафик.

В по-дългосрочен план предстоят мащабни ремонти на тунелите „Топли дол“ на „Хемус“ и „Траянови врата“ на „Тракия“, но те няма да започнат до края на тази година.

Така основните ремонти по двете най-натоварени магистрали трябва да приключат навреме за активния летен сезон, когато трафикът към морските курорти традиционно достига своя пик.

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