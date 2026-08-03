Шок и ужас с личния фалит. Досиетата на длъжниците лъсват

Пълна дигитална революция разтърси държавната администрация, след като Агенцията по вписванията пусна в действие изцяло автоматизиран Регистър по несъстоятелност на физическите лица.

Скандалното в случая е, че системата ще работи напълно самостоятелно, без никаква намеса на длъжностни лица и човешки фактор при обработката на данните. Роботизираният софтуер е финансиран с милиони по Плана за възстановяване и устойчивост и ще позволи на синдиците да вписват актове директно онлайн.

Най-притеснителното за хилядите закъсали нашенци е, че електронните партиди на длъжниците стават напълно прозрачни и достъпни в мрежата. Процедурата ще изисква доказване на пълна „добросъвестност“, а новата платформа е ключова стъпка към реалното задействане на дългоочаквания Закон за личния фалит.