Шок и ужас с личния фалит. Досиетата на длъжниците лъсват
Пълна дигитална революция разтърси държавната администрация, след като Агенцията по вписванията пусна в действие изцяло автоматизиран Регистър по несъ...
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Пълна дигитална революция разтърси държавната администрация, след като Агенцията по вписванията пусна в действие изцяло автоматизиран Регистър по несъ...
Синдиците вече започват процедурата
Образували са производства по несъстоятелност в размер на 3,5 млрд. лв. Парите по сметки и наличностите в касите на синдиците на затворената Корпорат...
През месец май синдиците на КТБ събраха 26,8 млн. лв. За тази година повече пари са събирани само през февруари - 35,66 млн. лв. Това става ясно от от...
ЦСКА иска "Б" група, а не елита разкриха хора, които са присъствали на срещата на Милко Георгиев и синдик Дора Милева за формата на новото първенство....
Само няколко дни след като взе контрола над най-високотиражния опозиционен вестник „Заман", турското правителство сложи ръка и върху информационна аге...
Синдиците на фалиралата Корпоративна търговска банка събраха 30,4 млн. лв. за периода от 26 февруари до 1 март, съобщиха от Фонда за гарантиране на вл...
Синдиците, представляващи изпадналата в несъстоятелност Корпоративна търговска банка, изпратиха официално писмо до БСП, в което се извиняват за „допус...
На консултанта "АликсПартнърс" са платени 800 хил. евро Синдиците на фалиралата Корпоративна банка са събрали над 10% от общия размер на вземанията н...
"Нито синът ми, нито дъщеря ми имат влогове в милиони! Хубаво е да се знае за чистота на информацията. Не мога да кажа нищо, не ме интересува работота...
Синдиците на КТБ объркали списъка с влоговете и кредитите на партиите. Това съобщи БТВ и уточни, че първи за графа алармирали от партията на Светльо В...
Заведоха дела за несъстоятелност на длъжници на банката за 2,897 млрд. лв. Синдиците на фалиралата Корпоративна търговска банка (КТБ) са завели исков...
Близо 61,42 млн. лв. събраха синдиците на Корпоративна търговска банка (КТБ) от 25 май 2015 г., откакто започнаха да се публикуват техните отчети, до...
Новите синдици на фалиралата Корпоративна търговска банка (КТБ) заведоха рекорден иск за над 234 млн. лв. в Софийския градски съд. Искът се оказа срещ...
Споделям необходимостта да бъдат разкрити всички, които пряко или косвено са замесени във фалита на КТБ. Но докладът на AlixPartners - международната...
Синдиците на КТБ са започнали производства по несъстоятелност срещу "много на брой длъжници" с материален интерес за 2,89 млрд. лева. Това обяви от па...
Синдиците на обявената в несъстоятелност Корпоративна търговска банка (КТБ) събраха 2,1 млн. лв. от погасяване на кредити през миналата седмица. Това...
Синдиците на КТБ Лазар Илиев и Росен Ангелчев обявиха списъка с общо 7998 институции, фирми и граждани, които са имали сметки в КТБ със суми над гаран...
Списъкът с кредиторите на Корпоративна търговска банка трябва да бъде готов днес. Синдиците Лазар Илиев и Росен Ангелчев поискаха на два пъти удължава...
Синдиците на КТБ започнаха да продават активи, които са заложени във фалиралата банка. За продажба се пускат 170 900 акции от веригата за електроника...