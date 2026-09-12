Шок и ужас с личния фалит. Досиетата на длъжниците лъсват
Пълна дигитална революция разтърси държавната администрация, след като Агенцията по вписванията пусна в действие изцяло автоматизиран Регистър по несъ...
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Пълна дигитална революция разтърси държавната администрация, след като Агенцията по вписванията пусна в действие изцяло автоматизиран Регистър по несъ...
Елиана Илиева е юрист с дългогодишен професионален опит в сферата на административното и процесуалното право, обществените поръчки и управлението на а...
Една врата към злоупотреби остава широко отворена
Съобщението идва от Агенцията по вписванията
Изумителни ръстове на сделките
Все повече декларации се подават по електронен път
До 31 май са длъжни да подадат декларации за собственост
Агенцията по вписванията стана обект със стратегическо значение
Инспекторатът към правосъдното министерство приключи проверката в Агенцията...
Нова фирма ще може да се регистрира в рамките на един работен ден, съобщиха от Агенцията по вписванията. С изменения в Закона за търговския регистър,...
Бившият министър на правосъдието Антон Станков не подкрепя идеята за закриване на Агенцията по вписванията. Пред БГНЕС той припомня как тази агенция е...
Досегашният зам.-директор на Агенцията по вписвания Елена Маркова вече е шеф на ведомството. Тя зае поста вчера, след като Венцислав Спиридонов бе уво...
Учат служители на Агенция по вписванията на румънски, турски, гръцки и руски език Служители на Агенцията по вписванията ще бъдат обучавани на гръцки,...
Държавата ще оставя на длъжника минимална издръжка, но ще спасява имоти и коли
София. Вливането на "Юнионбанк" ЕАД в „Първа инвестиционна банка" АД (Fibank) бе вписано днес в Търговския регистър. По силата на закона с вписване на...
София. Таксите, събирани от Агенцията по вписвания, ще бъдат намалени с 22 процента. Това ще стане с промени в Тарифата за държавните такси, събирани...
Измамници копират незаконно данни от архивите с електронен подпис
Агенцията по вписванията започва серия от срещи с институциите и бизнеса, за да намали бюрокрацията
Ходех с фиша в джоба, за да докажа, че нямам бонуси. Това призна пред "Стандарт" Венцислав Спиридонов, изп. директор на Агенцията по вписванията. - Г...
София. Венцислав Спиридонов е назначен за изпълнителен директор на Агенцията по вписванията, съобщиха от пресцентъра на Министерство на правосъдието....