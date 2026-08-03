Дойде черната вест за шофьора, паднал с камион

Шофьорът на тежкотоварния камион, който падна от мост на автомагистрала „Струма“ в района преди село Големо Бучино в посока Перник, е починал. При инцидента водачът остана заклещен в кабината на превозното средство.

Катастрофата е станала около 16:00 часа. По първоначални данни камионът е напуснал пътното платно, преминал е между мантинелата и отводнителната канавка, след което се е спуснал по насипа и е паднал в началото на мостовото съоръжение.

На мястото се извършва оглед от разследващи екипи, които изясняват причините за тежкия инцидент. Сред основните версии са, че на шофьора му е прилошало или е заспал зад волана. Окончателните причини ще бъдат установени след приключване на разследването.

Районът е отцепен, за да могат криминалистите да извършат необходимите процесуално-следствени действия.

Заради катастрофата движението в участъка на автомагистрала „Струма“ е затруднено и се осъществява само в изпреварващата лента. От полицията призовават шофьорите да преминават с повишено внимание и да спазват временната организация на движението.