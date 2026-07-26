Кърваво меле на магистралата. Трима загинаха на място, има много ранени (ОБНОВЕНА СЪС СНИМКИ)

Жестока трагедия почерни неделната вечер на автомагистрала „Марица“ след зловещ пътен инцидент с кошмарен баланс от човешки жертви. Трима души, сред които и малко дете, загинаха на място при свиреп сблъсък между два автомобила в участъка между Хасково и Харманли. Още шестима души са тежко ранени и в момента лекарите в регионалните болници се борят за живота им.

Появиха се и първи кадри от тежката катастрофа на АМ „Марица”, при която загинаха трима, а сред тях и дете. Има и шестима ранени - четирима възрастни и две деца. Инцидентът е станал около 20:00 часа в участъка между Хасково и Харманли в района на село Поляново. Ударили са се два леки автомобила на турски гастербайтери, прибиращи се от Западна Европа към родината си.

Кървавото меле е станало в района на село Поляново в посока към българо-турската граница. По първоначални данни и двата ударили се автомобила са превозвали турски гастарбайтери, които са пътували един зад друг по трасето.

Колите са излетели извън пътя след удара

Сблъсъкът е бил толкова мощен, че и двете превозни средства буквално са изхвърчали извън пътното платно, размазвайки се в крайпътния терен. Загиналите на място са двама възрастни и едно дете. Сред пострадалите, които са транспортирани по спешност към най-близките медицински заведения с тежки травми, има четирима възрастни и още две невинни деца.

На мястото на ужасяващата катастрофа веднага са изпратени екипи на Спешна помощ, полицията и пожарната. Движението в района е силно затруднено, а криминалисти извършват огледи, за да изяснят точните причини, довели до фаталния удар.