Макконъхи показа в Белия дом зелените кецове на едно от убитите в Тексас деца
Актьорът е убеден, че трябва да разкаже техните истории, за да се предприемат действия
Следете всички новини, анализи и коментари за Убито Дете. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Актьорът е убеден, че трябва да разкаже техните истории, за да се предприемат действия
Този път Цвета Караянчева предложи изслушване на премиера и кмета, но депутатите го отхвърлиха
Бронзова статуя на дете с колело ще бъде поставена на лобното място на малкия Паоло, който бе убит на пешеходната пътека през лятото на миналата годи...