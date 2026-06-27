Отиде си легенда на прехода и СДС

Още една легенда на прехода у нас си отиде. На 86-годишна възраст почина бившият народен представител, писател и изявен общественик Юлий Славов.

Роден на 1 юли 1939 г. в Пловдив, той завършва машинно инженерство, но оставя дълбока следа в политическия и културния живот на града. Юлий Славов бе съветник и председател на районния съвет „Централен“, както и председател на емблематичния Клуб 40 на СДС-Пловдив.

В националната политика той влезе като депутат в 38-ото Народно събрание от парламентарната група на Обединените демократични сили (ОДС).

Освен с обществената си дейност, той бе познат на пловдивчани и като автор на ценната хроника „Помня Пловдив“, издадена през 2014 г. от ИК „Хермес“.

Последното сбогом с Юлий Славов ще бъде утре, 28 юни, от 12:00 часа в църквата на Централните пловдивски гробища.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com