Слуховете за разпада на ДПС са силно преувеличени

Когато през 1897 г. New York Herald публикува статия, в която погрешка обявява за мъртъв класика на американската литература и журналист Марк Твен, писателят я опровергава с публикация, пратена по факс, до конкурентния вестник New York Journal, в която пише: „Слуховете за моята смърт са силно преувеличени“. Този звучащ като анекдот случай и до ден днешен се разказва в лекциите по журналистика, за да е обица на ухото за всеки репортер или редактор и да им напомня, че медиите носят отговорност пред читателите си и не могат да публикуват непроверени или откровено фалшиви новини.

Фейкът като съвременна пропаганда

В модерната българска журналистика обаче публикуването на фалшиви некролози и фейк новини далеч не е невъзможно. Нито е изолиран случай. Напротив – от години то се практикува абсолютно умишлено от медиите, свързани с олигархичния кръг „Капитал“ на принципа на Гьобелсовата пропаганда. Лъжата – винаги насочена срещу опонентите и критиците на този кръг, се преповтаря поне сто пъти във всички възможни издания, принадлежащи към него, за да повярват читателите, че е истина. А за да бъде ефектът още по-силен, а възможностите за преповтаряне на манипулацията още по-големи, се привличат и уж „независими“ коментатори, които също пробутват дезинформацията, но вече доукрасена и от тях.

От няколко седмици ставаме свидетели именно на такава кампания, чиято мишена е противникът на кръга „Капитал“ на Иво Прокопиев и на задкулисието в страната – председателят на ДПС Делян Пеевски и ръководената от него партия. Не минава и ден, в който в изданията и в онлайн медиите, свързани с Прокопиев да не се тиражира поредна инсинуация за „разцепление“ и „роене“ в Движението. До степен, че се стигна до парадокса от ДПС да разпространят позиция в стил Марк Твен и да посочат, че партията „е в отлично политическо здраве и остава незаобиколим фактор в българската политика“, както и че публикациите са „откровен фейк, тъй като или не включват конкретни хора, а абстрактни формации или се визират хора, които нямат нищо общо с ДПС или не са част от партията от години“.

За разлика от американската преса, въпросните родни медии обаче не само не спряха с лъжите, а още по настървено започнаха да ги преповтарят, включвайки в кампанията и отдавна компрометирани хора като бившия зам.-председател на някогашното ДПС и ексдясна ръка на Ахмед Доган - Касим Дал. В интервю за подкаста на две ноторно свързани с кръга „Капитал“ журналистки, Дал даде своя дан за дезинформационната акция, като заяви, че ДПС си отивало и щяло да бъде заместено от нова партия, която да представлява българите от турски произход без обаче да каже каквито и да било детайли.

Какви всъщност са фактите?

Тиражираните слухове всъщност стъпват на изолирани случаи в страната, които не могат да се изкарат роене, защото не засягат настоящи членове на ДПС. Такъв е казусът с т.нар. „напускане на структурата на ДПС в Нови пазар“, обявено преди седмица. Оказа се, че недоволстващите няма как да напуснат, защото отдавна са били изключени от ДПС и реално в момента гравитират около АПС – формацията, която приюти Ахмед Доган и дерибеите му, които бяха изгонени от Движението за права и свободи от инициираното от Пеевски „Ново начало“ в партията.

Същото е положението и с уж напусналите преди три дни общински съветници на ДПС в Стамболово – Себахтин Халил и Билгин Йълмаз. Те също са били изключени от партията още през 2024 г., след като са се кандидатирали за депутати от АПС на парламентарния вот през октомври същата година. На този фон е ясно едно – това, което се представя за роене, всъщност е ехото от процеса по прочистване на Движението от дерибеите на Доган, стартирало именно през 2024 г.

Каква е истинската ситуация? Тя си пролича на априлските избори за парламент, които показаха, че ДПС продължава да е непоклатима политическа сила и в България, и сред избирателите в съседна Турция, където Движението беше първо по вот, а за първи път гласоподаватели там дадоха подкрепата си за етнически българин в лицето на председателя на формацията Делян Пеевски.

Отделно, на вота партията си върна първото място и в Кърджали и така единствена разби монопола на новия играч на политическата сцена – „Прогресивна България“. Затвърди позициите си и в още близо дузина райони. Тя се нареди на второ място в Шумен, Силистра, Търговище и Разград, а в още 6 области беше трета. Стабилно е положението и в местната власт. Както отбелязаха от ДПС в позицията си относно фалшивите новини, разпространявани от кръга „Капитал“, партията има близо 800 общински съветници в 265-те общински съвета в страната.

Каква е целта на медийната кампания, разпространяваща лъжи за роене?

Отговорът защо медиите, чиято редакционна политика се дирижира от Прокопиев, се опитват да изкарат, че ДПС се цепи, се крие в самата същност на кръга „Капитал“. И във факта, че председателят на Движението Делян Пеевски е постоянна мишена на очернящи кампании, продуцирани от олигархията заради опитите си да постави „Ново начало“ в политиката, вадейки на светло задкулисните зависимости, оплели я от десетилетия. Именно затова, през 2024 г. „капиталци“ се превърнаха от някогашни яросни врагове в първи защитници на Доган и дерибеите му. Каква морална метаморфоза трябва да са преживели.

Сега, след като на изборите се видя, че Пеевски е успял да прочисти формацията и да я стабилизира, правейки я по-силна, се опитват с манипулации да внушат, че ДПС е слаба и раздирана от вътрешни битки, с отчаяната надежда, че това може би ще спре оздравителния процес и ще предизвика нова порция ренегати. Какъвто впрочем е и вече споменатият Касим Дал, който използва медийната трибуна на „Капитал“, за да повтаря безсмисления наратив за нова партия, след като и неговия опит да разцепи преди доста години ДПС с „нова“ партия – НПСД, напълно изчезна от политическата карта на страната. Както между другото днес изчезна и АПС-то на Доган.

Нова партия със стари … дерибеи е обречена още в зародиш идея. А Дал, подобно на Доган, чиято дясна ръка беше от началото на Прехода до 2011 г., е именно такъв. Не случайно, докато беше в активната политика, в редиците на ДПС той беше познат като един от най-богатите депутати от Движението, за когото хората с ирония казваха, че е „Касим Взел“, а не Дал.

Произходът на това му богатство така и си остана енигма, но мнозина считат, че е свързан с факта, че до момента, в който напусна ДПС и основа НПСД Дал беше един от основните кадровици в сянка в държавата, уреждайки свои хора на всякакви постове, в това число и министерски, като дейно е участвал и в „раздаването на порции“.

Говори се и за притежавани скрито от него строителни фирми и десетки усвоени по съмнителен начин обществени поръчки за милиони левове. На този фон, опитите сега Дал да говори за „нова автентична алтернатива“ са смехотворни. Както са смехотворно покъртителни и опитите на кръга „Капитал“ да се опитва да „тресе“ ДПС с фалшиви новини и дезинформации.

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