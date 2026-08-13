Балкански мегапроект. Радев отключва коридори за милиарди с Турция

В София бе проведен ключов диалог между премиера Румен Радев, турския транспортен министър Абдулкадир Уралоглу и българския му колега Георги Пеев, насочен към укрепване на регионалната свързаност и икономическия обмен между Европа и Азия. Страните акцентираха върху значението на мащабните инфраструктурни проекти, енергийните коридори и дигиталните технологии, които се очертават като основен магнит за международни инвестиции в Югоизточна Европа.

Нови жп линии и енергиен мост към Европа

Основни акценти в разговорите бяха облекчаването на критичния граничен трафик чрез изграждането на бъдещата жп линия Одрин – Лесово – Елхово – Ямбол, която ще поеме част от огромния натиск над ГКПП „Капитан Андреево“. Специално внимание бе отделено на коридорите за пренос на зелена енергия и транзит на природен газ. Радев подчерта ефективността на адаптирания договор между „Булгаргаз“ и „Боташ“, който отговаря на пазарните условия и вече възражда засиления интерес към доставките на синьо гориво. Сътрудничеството се разширява и в туризма, като летището в Истанбул ще окаже логистична подкрепа на летище Бургас за предстоящия музикален конкурс „Евровизия“ през май догодина.

Защо добросъседството с Анкара е без алтернатива

Поддържането на отлични и предвидими отношения с Турция е от критично значение за националната сигурност и икономическата стабилност на България. Като наш пряк съсед и регионална суперсила, Анкара е първият и най-важен щит срещу бежанските вълни и миграционния натиск по общата ни граница. Всяко напрежение по тази линия би имало тежки хуманитарни и финансови последици за страната ни.

От друга страна, Турция е ключов търговски партньор и естествен географски мост към пазарите в Близкия изток и Азия. В епоха на глобални кризи, съвместната охрана на въздушното пространство, координацията в Черно море и общите енергийни проекти гарантират, че София няма да остане изолирана от големите икономически потоци. Добросъседството не е просто дипломатически жест, а стратегическа необходимост за сигурността и просперитета на целия Балкански регион.

