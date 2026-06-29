Промяна с пенсиите от 1 август. Свързана е с бюджета

Промяна с пенсиите от 1 август. Цената за купуване на стаж за пенсия нараства от 1 август 2026 г. Затова хората, на които им предстои скоро да се пенсионират, но не им достига трудов стаж, могат да се възползват от оставащия един месец, в който да платят по-малко преди да бъде приет редовният бюджет за 2026 г. и да бъде увеличен минималният осигурителен доход. От 1 август цената на всеки месец недостигащ стаж ще нарасне с 13,77 евро.

Ако на човек не му достигат няколко месеца или години стаж, за да получи право на пенсия, може да ги купи. Според Кодекса за социално осигуряване (КСО) хората, на които не им достига стаж, може да платят за всеки месец вноска в размер на 19,8% от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се граждани, предаде "Труд"

От 1 януари 2026 г. минималната заплата нараства от 1077 лв. на 620,20 eвро (1213 лв.) с решение на Министерски съвет.

Но тъй като не беше приет редовен бюджет, минималният осигурителен доход остана на нивото от миналата година. Беше приет удължителен закон за бюджета, в който е записано, че до приемане на редовен Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. приходите се събират и разходите се извършват съгласно действащите към 31 декември 2025 г. размери, база, механизми, процедури, критерии или други относими показатели, параметри, ограничения, минимални и максимални размери на определени показатели, свързани с осигурителните вноски, пенсиите и добавките към тях, обезщетенията и други осигурителни плащания.

В резултат минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се остана на нивото от 550,66 евро (1077 лв.). От Министерство на финансите вече подготвиха проект на бюджет за 2026 г., като е планирано той да влезе в сила от 1 август.

В него е записано, че минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се нараства на 620,20 евро от началото на август, колкото е минималната заплата за настоящата година. Така ще има равнопоставеност между работещите на заплата и самоосигуряващите се по отношение на минималния размер на плащаните пенсионни и здравни осигуровки.

Цената на всеки месец недостигащ стаж за получаване на държавна пенсия е 19,8% от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се, което означава, че за покупката на един месец стаж от 1 август трябва да бъдат платени 122,80 евро, при 109,03 евро в момента.

Ако не ви достига една година стаж, ще трябва да платите 1473,60 евро, при 1308,36 евро в момента, а цената за всичките 5 години, които по закон може да бъдат купени, става 7368 евро. В момента покупката на пет години стаж струва 6541,80 евро.

В резултат на повишението на минималния осигурителен доход на 620,20 eвро цената за купуване на един месец недостигащ стаж ще нарасне с 13,77 евро. Цената за една година недостигащ стаж ще бъде увеличена от 1 август със 165,24 евро. А за 5 години недостигащ стаж ще трябва да платите с 826,20 евро повече от сегашната цена.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com