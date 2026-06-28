Общество

Властта с ключов ход за пенсиите

Ще бъдат направени одити в Министерството на труда и социалната политика и в НОИ

Властта с ключов ход за пенсиите
28 юни 26 | 13:31
17930
Григор Атанасов

По искане на депутати от "Прогресивна България" ще бъдат направени одити в Министерството на труда и социалната политика и в Националния осигурителен институт, а обект на проверката ще бъдат промените в пенсионните плащания от 2020 г. до 30 май тази година.

Одитирани ще бъдат осигурителният и пенсионният модел, включително швейцарското правило, определянето на минималния и максималния размер на пенсиите, на пенсията за старост и други видове пенсионни плащания, пише БНР.

С друго проекторешение ще се възложи одит и на бюджетите през периода от 2020 г. досега, което съвпада с периода на политическа нестабилност и с увеличаването на дисбаланса между приходите и разходите в хазната.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Григор Атанасов

Още по тема Пенсии
Още от Общество
Коментирай
2 Коментара
дайте да дадем
преди 57 минути

Пак ли ще взимат от най-бедните, за да дадат на богатите пенсионери? Половината пенсионери - 1 милион души са на минимална пенсия! Има и много с под минималната. 5% - чиновници и бивши висши държавни служители са с максимални пенсии.

Откажи
Асен Генов
преди 20 минути

Льольо джендеросан педофилски травестит, нахлузвай розовите прашки, нарамвай гегата и бегом към Украйна да громиш Путин.

Откажи