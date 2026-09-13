Одитът на НАТФИЗ: Злоупотребите са за милиони. Ето къде са потънали парите
Докато студентите протестират, далаверите си вървят
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Докато студентите протестират, далаверите си вървят
"Прогресивна България" предлага три тежки одита
Ще бъдат направени одити в Министерството на труда и социалната политика и в НОИ
Одитът ще проследи как са изразходвани средствата за горските пожари в периода 2024–2026 г.
Установено е забавяне по редица проекти и реформи, което може да доведе до загубата на над 1 милирад евро
Двустранната коректност – мост в несигурни времена
Компанията е единствена в страната със златно отличие от Investors in People – международен стандарт за оценка на работодателски практики
Обсъжда се и създаване на Национален орган по счетоводство
Какво показват данните от одитните доклади
Започна да си търси неразплатени задължения от наеми
Общата стойност на наложените глоби възлиза на над 312 000 лева
Основният проблем е забавеното усвояване на европейските средства
Започва прокурорска проверка
Институцията ще включи в програмата си за 2024 г. одит на лечебното заведение
Назначаваме одит във Фонд на фондовете, обяви министърът на иновациите и растежа
След извършен международен одит летище София ще планира и осъществи десетки подобрения
Повече от половината от дълговете са към доставчици
Одит на Сметната палата установи куп нарушения в "Автомагистрали" ЕАД
При изпълнението на 4 договора, които АПИ възлага директно на „Автомагистрали” ЕАД, се получава неефективно разходване на публичен ресурс, казва Цвета...
Визитата е заради одита на клуба