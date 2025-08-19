Лидл България с първо злато у нас от Investors in People

Лидл България получи златен медал от Investors in People – един от най-престижните международни стандарти с 30-годишна история, който оценява как организациите управляват, развиват и подкрепят своите хора. Компанията е първата и единствена в България, отличена с това високо признание, и единствената от групата на Lidl с подобна награда.

Сертификацията е резултат от независим одит и задълбочено проучване сред служителите, което разглежда три ключови области: лидерство, подкрепа и развитие на екипа. Процесът изследва как тези принципи се прилагат на практика и измерва реалното преживяване на хората в компанията. За Лидл България това означава множество индивидуални интервюта със служители от всички йерархични нива, оценка на текущите процеси и измерване въздействието на инициативите за развитие в компанията. Сред областите с най-високи резултати се открояват:

Прозрачност и доверие – служителите виждат Lidl като открит и коректен работодател, наричат го „страхотно място за работа” и споделят, че културата в компанията кара всеки да се чувства уважаван.

Действия в унисон с ценностите – хората виждат етичните принципи на компанията в ежедневната си работа и отбелязват пряка връзка между ценностите и конкретните действия на ръководството.

Насърчаване на иновациите – екипите споделят, че новите идеи се посрещат с интерес и получават подкрепа за реализация, а инициативността е високо ценена.

Устойчив успех с фокус върху бъдещето – интервюираните са съгласни, че стратегията на компанията е насочена към дългосрочна стабилност и принос към обществото, като се търсят решения, които носят полза както за организацията, така и за общността.

Тези резултати потвърждават, че Лидл България устойчиво инвестира в хората си, но и е категорично доказателство, че служителите в компанията също оценяват тази инвестиция и я виждат в ежедневната си работа. Компанията се отличава с редица дългосрочни инициативи в подкрепа на служителите и обществото – програми за обучение и развитие, водещи за сектора условия на заплащане и труд, социално-отговорни политики и активна подкрепа за младежката заетост и многообразието.

„Lidl културата се усеща навсякъде – това е култура на единство, свързаност и цел. Тя е подкрепена от целенасочено привличане на „хора, ориентирани към хората“. Впечатляващо е не само как ги привличате, но и как поддържате тяхната ангажираност като общност. Ръководният екип в Лидл България играе ключова роля в изграждането и поддържането на тази силна култура, като съчетава видимост, човечност и стратегическо мислене. Вашият проактивен подход по теми като устойчивост, технологии и благосъстояние на служителите, показва визия за бъдещето, която впечатлява и вдъхновява”, споделя Гуен Пауъл, одитор и представител на Investors in People.



За Investors in People

Investors in People е глобален стандарт в управлението на хора с над 30-годишна история и над 59 000 сертифицирани организации в 101 държави. Сертификатът е международно признание за работодатели, които последователно и доказано инвестират в своите екипи, а само 29% от акредитираните организации постигат златен стандарт.

За Лидл България

Lidl е най-голямата верига магазини за хранителни стоки в Европа. Част e от немската Schwarz Gruppe и присъства в 31 държави. В България Lidl стартира своята дейност през 2010 г. Днес компанията има 138 магазина в 59 града и над 4000 служители. Предимствата на специфичния бизнес модел, широката гама продукти с оптимално съотношение качество-цена и въвеждането на редица иновативни практики и модели наложиха Lidl в България като смарт дискаунтър, предлагащ високо качество на добра цена, и компания, която подхожда честно, отговорно, с мисъл и грижа за своите клиенти, служители и партньори.

