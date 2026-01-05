Обрат с паркирането в София. Няма поскъпване

Обрат с паркирането в София. От днес синята и зелената зона възстановяват работа, но - на досегашните си цени.

Причината е обжалването пред Административния съд на предложеното увеличение и обхват на платеното паркиране.

В края на ноември съдът спря поскъпването и разширяването на зоните за паркиране в София. Административният съд определи като нищожно решението на Столичния общински съвет от 13 ноември. То подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Върховния административен съд.

Заради множеството обжалвания на наредбата, тя няма да влезе в сила до приключване на делата по нея. Това става ясно от решението на магистратите. Така, най-вероятно, старите цени и зони ще останат да действат и в началото на 2026 година.

Припомняме, че от Столичната община приеха увеличение на цените в зоните за почасово паркиране. Синята зона става две евро, а зелената - едно евро.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com