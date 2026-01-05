Гръцките блокади удариха цял бранш у нас. Зловещи загуби

Българският транспортен сектор отчита сериозни загуби заради протестите и блокадите на фермерите в Гърция, които продължават вече повече от месец. По данни на Александър Стамболийски от Съюза на транспортните работници в България, седмичните загуби достигат около 10 милиона евро.

„Към момента можем да кажем, че около 10 милиона евро на седмица са преките загуби. Може би и повече, не съм много сигурен с колегите, не сме го разисквали“, обясни Стамболийски в ефира на БНТ.

Заради продължаващите блокади голяма част от българските транспортни фирми вече се принуждават да извършват пътувания основно през нощта, за да избегнат задръстванията по главните пътища и граничните пунктове.

Въпреки многобройните сигнали до гръцките и европейските институции, трайно решение на проблема засега не е намерено. Последната среща в Малгара край Солун не е довела до консенсус между гръцкото правителство и протестиращите.

„Вчера на срещата на земеделските производители в Гърция, в Малгара, беше взето решение да се присъединят към исканията на Италия и Франция относно споразумението 'Меркусор', така че ще продължат доста блокадите. Надявам се да не е много, но следващите две-три седмици не виждам изход от това положение“, допълни Александър Стамболийски.

Засега перспективите за бързо решение остават неясни, а транспортният бранш у нас продължава да търпи сериозни финансови загуби.

