Кошлуков не се отказа. Поведе битка за БНТ

Милена Милотинова застава начело на държавната телевизия след решение на Съвета за електронни медии в петък. Тя беше избрана с 3 гласа "за" и два гласа "против" и по този начин Българската национална телевизия (БНТ) ще има нов генерален директор, след като в продължение на близо 4 години Емил Кошлуков управляваше с изтекъл мандат.

По думите на председателя на регулатора Симона Велева изборът влиза в сила веднага. Той обаче може да бъде обжалван в 14-дневен срок, а очакванията са Кошлуков и Йовков да сторят именно това.

На изслушването в четвъртък досегашният генерален директор остро критиуква СЕМ и определи процедурата като "опорочена". Според него има висящи съдебни производства и изборът ще падне в съда. Освен това според него решението за избора е било "предрешено".

Именно заради множество съдебни обжалвания през годините процедурата за избор на нов генерален директор на обществената телевизия не можеше да бъде доведена до край, а Кошлуков продължаваше да управлява БНТ.

През 2022 г. беше проведен конкурс за нов директор, но такъв не беше избран, а конкурсът беше обжалван от един от тогавашните 8 кандидати - Ирина Величкова.

Процедурите около конкурса се проточиха 3 години, през които Кошлуков продължи да управлява медията. В крайна сметка през лятото СЕМ обяви, че "финализира" старата процедура от 2022 г. и за един ден проведе 3 заседания, на които отново гласува измежду 8-те кандидати, участвали в надпреварата през 2022 г., но отново не избра генерален директор.

След това регулаторът отмени процедурата и обяви нова. И тя обаче беше замразена заради съдебно дело, а Кошлуков, който неколкократно заплаши СЕМ, все пак се кандидатира за поста, въпреки че оспорваше процедурата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com