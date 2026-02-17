Хампарцумян с гореща прогноза за лихвите. Разкри трикове с лекарствата

Исторически лихвите в България са на изключително ниски нива и не могат да се задържат такива за дълъг период, поради което може да се очаква постепенното им увеличение. Това заяви финансистът Левон Хампарцумян в предаването "Тази сутрин" по bTV.

По думите му няма нищо шоково в икономическата ситуация в момента в страната, а по-скоро става дума за очаквани ефекти. Той посочи, че преминаването към еврото е преминало по-гладко от очакваното и "разни рискове не са се реализирали".

"Ако искаме справедливи цени, трябва да има контрол и конкуренция. Но не контрол на цената, а контрол на качеството на стоките и услугите, които ползваме", коментира още Хампарцумян.

Според него светът се намира в инфлационна среда от дълго време, а България като част от глобалната икономика също усеща тези процеси.

Той даде пример и с практики на пазара, при които доставчици на лекарства сменят фирмите и повишават цените, без да дават ясно обяснение за увеличението.

"Ако някой алчен търговец се опитва да използва ситуацията и да каже "еврото така, еврото иначе"... Разказаха ми как в лекарствата фирмата, която доставя дадено лекарство, спира да го доставя. Появява се нова фирма, която вече го доставя на друга цена. Доставната цена отива нагоре и там няма нужда да доказва каквото и да било - "предишните не знам какво са правили, но ние го намираме на тази цена", посочи финансистът.





