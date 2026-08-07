Ново правило на НОИ засяга стотици хиляди българи

Важна промяна в начина, по който НОИ изплаща парични обезщетения и гарантирани вземания, е в сила от 1 август 2026 г. Хората вече могат да получават тези средства не само по лична платежна сметка при доставчик в България, а и при доставчик, установен в друга държава от Европейското икономическо пространство.

Новото правило обхваща плащания като обезщетенията при временна неработоспособност и майчинство, обезщетенията за безработица и гарантираните вземания при несъстоятелност на работодател. За хората, които вече получават средствата си по българска сметка и не желаят да я сменят, не се налага да предприемат никакви действия.

Пада старото ограничение

До 31 юли законът изискваше личната платежна сметка да бъде водена от доставчик, лицензиран от Българската народна банка, или от клон на доставчик, който работи на територията на България.

С приетия Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. това ограничение отпада. В Кодекса за социално осигуряване вече изрично е записано, че сметката може да бъде водена от доставчик на платежни услуги, установен в България или в друга държава от Европейското икономическо пространство, ако е достъпна съгласно европейските правила за кредитни преводи и директни дебити в евро. Законът беше обнародван в „Държавен вестник“ на 28 юли, а конкретните промени влязоха в сила от 1 август.

Практически това разширява възможностите най-вече за българи, които живеят, работят или поддържат платежна сметка в друга държава от ЕИП и имат право на плащане от НОИ.

Кои държави влизат в новия режим

Европейското икономическо пространство включва държавите от Европейския съюз, както и Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Така лична платежна сметка при допустим доставчик в тези държави вече може да бъде посочена пред НОИ, ако отговаря и на изискванията за съответните преводи в евро.

Има обаче важна граница - не е достатъчно дадена държава просто да участва в европейски платежни механизми. Законът изрично изисква доставчикът да е установен в България или в друга държава от ЕИП. Затова сметки при доставчици в държави извън ЕИП като Великобритания, Швейцария, Сърбия, Черна гора, Албания и Република Северна Македония не попадат в новия режим.

Не се изисква смяна на сегашната сметка

Промяната дава нова възможност, но не задължава никого да се възползва от нея. Ако човек вече получава обезщетението си по лична сметка в България, плащанията продължават по нея и не е необходимо да подава ново заявление или да открива друга сметка.

НОИ изрично напомня и във връзка с преминаването към еврото, че съществуващите платежни сметки не трябва да бъдат сменяни само заради валутата. От 1 януари 2026 г. всички осигурителни обезщетения и гарантирани вземания се изплащат в евро, като при съществуващите български сметки не се изисква откриване на нова.

Промяната важи и при фалит на работодател

Същото разширение е направено и за гарантираните вземания на работници и служители при несъстоятелност на работодателя. Това са средствата, които фондът към НОИ изплаща вместо неизплатени трудови възнаграждения и определени обезщетения, когато работодателят е неплатежоспособен и срещу него е открито производство по несъстоятелност.

За 2026 г. максималният месечен размер на гарантираното вземане е 1550,50 евро. След отпускането му териториалното поделение на НОИ превежда средствата по декларираната лична платежна сметка в срок до седем дни от получаването на разпореждането.

Редът, по който човек посочва или променя платежната си сметка пред НОИ, не се променя. Новото от 1 август е именно по-широкият кръг допустими доставчици и възможността парите да отиват директно по подходяща лична сметка в друга държава от ЕИП.