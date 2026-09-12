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Шест заплати при фалит

Шест заплати при фалит

София. Социален чадър срещу фалити на предприятия ще прави левицата. Това ще се случи с промени в Закона за гарантираните вземания на работниците при...

12 юни | 5:45
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