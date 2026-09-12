Ново правило на НОИ засяга стотици хиляди българи
Хората могат да посочват лични платежни сметки в ЕИП, но за Великобритания и Швейцария промяната не важи
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Хората могат да посочват лични платежни сметки в ЕИП, но за Великобритания и Швейцария промяната не важи
София. До 6 заплати в размер до 1200 лв. всяка ще могат да получат работниците при фалит на работодателя. Депутатите гласуваха на второ четене промени...
София. Социален чадър срещу фалити на предприятия ще прави левицата. Това ще се случи с промени в Закона за гарантираните вземания на работниците при...