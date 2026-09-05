Голяма промяна с коледните добавки. Бонус за 500 000 българи

Около половин милион българи от уязвими групи ще получат допълнителна финансова подкрепа за Коледа. Размерът на помощта ще бъде близо 50 евро, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в Чирпан.

Коледната добавка вече е част от националното законодателство, като тази година подкрепата ще обхване осем групи уязвими граждани. Сред хората, които ще имат право на средствата, са пенсионери с най-ниски доходи, получаващи помощи за отопление, както и майки с деца, които получават семейни помощи.

Нов начин за изплащане на парите

„През Агенцията за социално подпомагане вече от тази година ще се изплащат тези допълнителни финансови подкрепи“, обясни Ефремова.

По думите на социалния министър размерът на коледната добавка ще бъде около 50 евро, а очакванията са от нея да се възползват приблизително половин милион души.

„Това е направено, за да може да има справедливост - най-нискодоходните групи в страната да могат да получат една допълнителна подкрепа по време на празниците“, заяви Ефремова.

Обсъждат и 40 евро повече към минималната заплата

Паралелно с коледните добавки правителството обсъжда параметрите на бюджета за следващата година. Един от разглежданите варианти е минималната работна заплата да бъде увеличена с 40 евро от януари.

Окончателно решение обаче все още няма.

„Все още текат разговори по отношение на всички параметри на бюджета, така че предстои да се вземе решение от правителството какъв ще е конкретният размер на минималната работна заплата. Един от вариантите, да, е вдигане на минималната работна заплата с 40 евро“, посочи министърът.

Обсъжда се и дългосрочна промяна в пенсионната формула. Идеята е да бъде увеличена тежестта на всяка година осигурителен стаж при изчисляването на пенсията.

Все още няма конкретни параметри, а промяната може да не бъде включена още в предстоящия бюджет.

„Изчисления се правят най-различни, към момента не мога да дам конкретен размер, но да, обмисляме тежестта на една година осигурителен стаж да бъде завишена“, обясни Ефремова.

По-голям стимул за майките

Промени се подготвят и за майките, които решат да се върнат на работа преди края на втората година от майчинството.

Предвижда се по-висок финансов стимул за по-ранното им връщане на пазара на труда. Правят се и разчети за възможно увеличение на семейните помощи според възможностите на бюджета.