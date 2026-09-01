От днес избираме как да расте втората ни пенсия. Трите варианта обяснени просто

От днес, 1 септември, милиони българи за първи път могат сами да решат как да бъдат инвестирани личните им спестявания за втора пенсия. До 30 ноември осигурените в универсалните пенсионни фондове могат да изберат между динамичен, балансиран и консервативен подфонд, а новият модел започва да действа от 1 януари 2027 г.

Ако човек не направи нищо, парите му няма да останат „висящи“ - той ще бъде разпределен автоматично според възрастта си. Именно възможността хората сами да определят начина, по който се управляват пенсионните им спестявания, е най-голямата промяна в системата.

Какво всъщност се променя

Досега парите на всички осигурени в универсалните пенсионни фондове се управляваха по сходен инвестиционен модел. От Нова година всеки фонд вече ще има три „кошници“ с различна степен на риск. Колкото по-млад е човекът и колкото повече години има до пенсия, толкова по-голяма част от средствата му може да бъде инвестирана в активи като акции, които се колебаят повече, но в дългосрочен план имат и по-голям потенциал за доходност. С приближаването на пенсията рискът постепенно се намалява. Точно това е т.нар. модел на жизнения цикъл, върху който е изградена реформата.

„Това, което ще се случи от януари 2027 година, е, че ще влязат в сила три подфонда - един динамичен, един балансиран и един консервативен. Самите клиенти и осигурени лица ще бъдат разпределени според тяхната възраст, до 50 г. в по-динамичен, между 50 и 62 г. в балансирания и три години преди пенсия - в консервативен фонд“, обясни председателят на УС на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване Евелина Милтенова (на снимката горе).

Динамичният фонд - повече риск, но и по-голям потенциал

Най-смелият вариант е динамичният подфонд. Законът позволява до 90% от активите му да бъдат инвестирани във финансови инструменти с променлив доход, сред които са акциите. Идеята е човек на 25, 30 или 40 години да може да поеме по-големи пазарни колебания, защото има десетилетия пред себе си, през които евентуалните спадове могат да бъдат компенсирани.

Членът на Управителния съвет на БАДДПО Светла Несторова посочи, че очакваната средна доходност при този профил може да бъде над 7%. Това обаче е очакване, а не обещание, че всяка година парите непременно ще нарастват със 7 на сто. Самата КФН използва в своя примерен дългосрочен модел по-консервативно допускане за средна доходност от 5,6% при динамичния профил.

Балансираният - средният път

При балансирания подфонд до 55% от активите могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти с променлив доход, а останалата част се насочва към по-стабилни инструменти. Според Несторова очакваната средногодишна доходност при този модел е между 4 и 7 процента.

Това е вариантът, към който автоматично ще преминават хората след навършване на 50 години, ако не са направили друг допустим избор. Логиката е проста - с наближаването на пенсията остава по-малко време за възстановяване след евентуален силен спад на финансовите пазари, затова рискът постепенно се намалява.

Консервативният пази натрупаното

Най-предпазливият профил е консервативният. При него максимум 25% от активите могат да бъдат вложени във финансови инструменти с променлив доход, а според Несторова очакваната доходност е около 2-3% годишно.

Три години преди достигането на пенсионна възраст преминаването към консервативен подфонд вече е задължително. Причината е, че непосредствено преди пенсионирането основната задача не е да се преследва максимална печалба, а да се ограничи рискът голям пазарен спад да намали натрупаното точно когато човек трябва да започне да получава парите си.

Не сте длъжни да избирате

Това е може би най-важното практично уточнение - ако човек не разбира от инвестиции или просто не желае сам да избира подфонд, не е необходимо да подава заявление.

Ако до 30 ноември не бъде направен избор, към 1 януари 2027 г. хората до 50-годишна възраст автоматично ще бъдат разпределени в динамичен подфонд. След навършване на 50 години ще бъдат в балансирания, а три години преди пенсионната възраст - в консервативния. Възрастта ще се определя към 1 януари 2027 г.

И все пак има свобода. Несторова обясни, че човек над 50 години, който желае по-дълго да запази по-динамичен инвестиционен профил, може да подаде заявление и да остане в него при условията на закона. Също така по-млад човек, който не желае да поема толкова риск, може да избере по-консервативен подход. Единствената твърда граница е последният тригодишен период преди пенсионната възраст - тогава средствата задължително трябва да бъдат в консервативния подфонд.

Може ли парите да се загубят

Това естествено е въпросът, който вероятно тревожи най-много хората. От пенсионния сектор уверяват, че новият модел не означава, че човек рискува просто да изгуби натрупаните си пенсионни спестявания.

„Категорично няма шанс за загубване на парите. Всички натрупани вноски са абсолютно защитени и гарантирани. Те са лични, наследяеми и никой не може да ги вземе, каквото и да се случи“, подчерта Евелина Милтенова.

Тук обаче има важно уточнение, за да не се разбере обещанието погрешно. Различните подфондове ще инвестират на финансовите пазари и стойността на активите им може да се движи както нагоре, така и надолу. Законодателните промени разширяват гаранциите за внесените осигурителни вноски и за началния размер на плащането при пенсиониране, а капиталовите изисквания към дружествата се увеличават. Очакваната инвестиционна доходност обаче не е гарантирана годишна лихва като по банков депозит.

Несторова също подчерта, че измененията в Кодекса за социално осигуряване повишават сигурността и въвеждат по-сериозни гаранции при изплащането на втората пенсия.

Може да промените решението си

Изборът сега не означава, че човек остава завинаги заключен в един подфонд. Осигурените ще могат при предвидените в закона условия да променят както инвестиционния профил, така и пенсионното дружество. Това дава възможност с промяната на възрастта, финансовото положение или отношението към риска човек да преразгледа начина, по който се управляват пенсионните му спестявания.

Именно затова следващите три месеца са важни не толкова като срок, в който непременно трябва да бъде взето решение, а като повод хората най-накрая да проверят собствената си пенсионна партида.

„Изключително апелирам сега, през тези месеци, всички да обърнат внимание, да разберат къде са, ако не са го направили до момента“, каза Милтенова.

Как да проверите къде е втората ви пенсия

Ако човек дори не помни в кой универсален пенсионен фонд се осигурява, може да направи справка чрез Националната агенция за приходите. След това на сайта на съответното пенсионно дружество може да провери инвестиционните политики, условията и възможностите за избор. Самото заявление за подфонд се подава до пенсионното дружество, което управлява фонда. КФН също препоръчва осигурените да получат информация и консултация от квалифицираните представители на пенсионните дружества.

Преди избора може да бъде направена и оценка на това какъв инвестиционен риск е подходящ за конкретния човек. Тя служи като ориентир, но не задължава клиента да избере препоръчания профил, с изключение на задължителния консервативен режим непосредствено преди пенсия.

Защо младите имат най-много да печелят от промяната

Милтенова подчертава, че разговорът за втората пенсия изобщо не трябва да започва чак когато човек наближи пенсионната възраст.

„Темата за пенсиите всъщност не е само за възрастни хора, а за всички работещи. Тя е особено важна за младите, защото управлението на спестяванията в капиталовите пенсионни фондове е тема, която отговаря на техните интереси към инвестиции извън традиционната за българите покупка на недвижимости“, каза тя.

Именно времето е голямото предимство на младия човек. При хоризонт от 30 или 40 години дори няколко процентни пункта разлика в средната доходност могат заради сложното натрупване да доведат до съществена разлика в сумата при пенсиониране.

КФН е изчислила примерен сценарий, при който жизненият модел с постепенно намаляване на риска може значително да увеличи дела от последната заплата, който се замества от втората пенсия. Това отново е модел, а не обещание за конкретен размер на бъдещата пенсия, но показва защо реформата е насочена най-вече към хората с дълъг период на осигуряване пред тях.

А третата пенсия

Отделно от задължителния втори стълб остава доброволното пенсионно осигуряване - т.нар. трети стълб. Според данните на БАДДПО от него в момента се възползват под една трета от работещите.

„Третият стълб е мястото, в което може да се внася когато и колкото поискаш и носи доходност“, обясни Светла Несторова. Това са доброволни лични спестявания и те не трябва да се бъркат със задължителните вноски за втора пенсия.

Милиарди вече се управляват за бъдещи пенсии

Мащабът на промяната е огромен. Последните официални данни на Комисията за финансов надзор показват, че към края на юни 2026 г. нетните активи на всички пенсионни фондове са почти 16,95 млрд. евро. Универсалните пенсионни фондове, които са в основата на втория пенсионен стълб, държат над 87% от активите на системата. Само през първата половина на тази година активите на универсалните фондове са нараснали с 8%.

По данни, представени от пенсионноосигурителния сектор, доходността през последните около три години и половина е добавила приблизително 3,5 млрд. евро към натрупванията. Това е и причината дружествата да определят мултифондовия модел не като експеримент, а като вече използван в редица развити пенсионни системи начин младите да преследват по-висока дългосрочна доходност, а хората пред пенсия постепенно да защитават натрупаното.

Най-важното за хората от днес е много по-просто: няма нужда от паника и няма задължение непременно да избирате. Но вече имате право да решите дали парите за бъдещата ви втора пенсия да се управляват по-смело или по-предпазливо. А ако досега никога не сте проверявали колко сте натрупали и къде точно се осигурявате, следващите три месеца са добър повод най-накрая да го направите.