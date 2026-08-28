Важно от НОИ за пенсиите. Засяга 810 000 души

810 000 души са с пенсия до минималната - 322 евро и 37 цента, а с максимална пенсия от 1738 евро и 40 цента са 9195 души – това сочат данните на Националния осигурителен институт за първите шест месеца на годината. Само десет души получават пенсия над максималната.

Средната пенсия за цялата страна към края на юни е 523 евро, а пенсионерите са малко над 2 милиона и 69 000 души. Най-високите пенсии са в София-град – средно 640 евро, а най-ниските в Кърджали – 432 евро.

Ограничението за размера на максималната пенсия, съгласно закона, не важи за президентите, председателите на Народното събрание и конституционните съдии. За тях парите за старини се изплащат в пълен размер. През второто тримесечие на годината в сравнение с март 2026 година хората с пенсия до размера на минималната намаляват с близо 3000 души. Тези с пенсия "на тавана" се увеличават с 270 души.

През първото полугодие хората с пенсии от 1600 евро до ограничението от 1738.40 евро са 16 600 души. Най-много от всички пенсионери – 440 000, са с пенсия от минималната до 400 евро. Над 650 000 души получават т.нар. вдовишка добавка, която е 30 процента от пенсията на починалия съпруг.