МВнР с подробности за българите в Непал

Българското посолство в Пекин продължава да бъде в непрестанна комуникация с туристическа група от 15 български граждани, намираща се в засегнатия от наводненията регион в Непал, съобщиха за NOVA от МВнР.

Дипломатическото ни представителство е в контакт с китайските власти и с представители на партньорската туристическа агенция на място. Уточнени са и всички детайли по получаване на разрешения за влизане на територията на Тибет и безопасно напускане на страната.

Планира се групата да се придвижи по сухопътен маршрут до Лхаса и с полет до Катманду, откъдето да вземе първоначално планирания полет за връщане до София.

По отношение на информацията за български гражданин, който се намира в неизвестност, постъпила от китайска страна през вчерашния ден, все още в посолството ни в Пекин не е постъпила допълнителна информация по случая.