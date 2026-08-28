Пенсиите изненадват през септември! Една дата се променя за всички

Пенсиите за септември ще бъдат изплатени по ново правило, което за първи път ще бъде приложено от Националния осигурителен институт. Парите ще започнат да се изплащат още на 4 септември - преди празничните дни, а не след тях. Промяната засяга случаите, когато традиционните дати 7-о и 20-о число попадат в неработен ден. Тогава плащането вече ще започва или приключва в предходния работен ден, потвърждават тази сутрин от НОИ.

Пощите започват на 4 септември

Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще започне на 4 септември, петък, и ще приключи на 18 септември, също петък. То ще върви по предварително изготвен график, който ще бъде обявен във всяка пощенска станция.

Пенсионерите, които получават парите си по банков път, също ще ги получат на 4 септември. Така новото правило на практика изтегля плащането напред, когато обичайната начална дата се пада в почивен ден.

Какво точно се променя

Досега, ако 7-о или 20-о число се падаха в неработен ден, изплащането започваше или приключваше в следващия работен ден. След промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, влезли в сила в края на юли, правилото се обръща - плащането се мести в предходния работен ден.

Промяната важи както за самите пенсии, така и за добавките към тях.

И други плащания идват през септември

На 3 септември ще бъдат преведени обезщетенията за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст, отнасящи се за август.

Обезщетенията за безработица през септември ще бъдат изплатени на 15 септември, вторник.