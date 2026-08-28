Два ключови гранични пункта се задъхват от трафик

Интензивен е трафикът тази сутрин на два от основните гранични пунктове на България. На ГКПП „Капитан Андреево“ движението на леки автомобили е натоварено и на вход, и на изход, а на ГКПП „Калотина“ засилен е потокът на излизащите от страната автомобили. Натоварването на двата пункта не е изолирано - и през последните дни те периодично са сред местата с най-интензивен автомобилен трафик.

На границата с Румъния преминаването през сухопътните гранични преходи е нормално. Заради продължаващото ниско ниво на река Дунав обаче остават временно преустановени фериботните връзки Оряхово-Бекет и Свищов-Зимнич. Спирането при Оряхово е в сила от 10 юли, а при Свищов - от 21 юли, като за втората връзка не е обявен конкретен срок за възстановяване.

Спокойно е движението и на границата с Гърция. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ могат да преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ са отворени за леки автомобили, автобуси и товарни превозни средства.

Нормален е трафикът и на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония. От „Гранична полиция“ препоръчват на пътуващите да следят актуалната обстановка преди тръгване, тъй като натоварването по основните направления може да се променя бързо през деня.