Два ключови гранични пункта се задъхват от трафик
Най-натоварено е на „Капитан Андреево“ към Турция и на „Калотина“ при пътуване към Сърбия
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Най-натоварено е на „Капитан Андреево“ към Турция и на „Калотина“ при пътуване към Сърбия
Компенсациите са за във връзка със затрудненията в услугите, случили се преди дни
Има големи затруднения с някои услуги
Тежкотоварен автомобил се преобърна в тунела
Стачка на работещите в сектора ще предизвика затруднения
Между 30 и 40% от работещите хора ще изпитат затруднения през зимата
От днес до 15-ти април движението по моста при Русе ще се осъществява в една лента и ще бъде затруднено
Извecтният с блатворителните си инициативи cтилиcт Cтaнимиp Haнчeв – Cтeнли oт Kaзaнлъĸ е събрал aбитypиeнтcĸи poĸли, ĸocтюми, oбyвĸи и бижyтa, дарен...
Броят на хората с интелектуални затруднения у нас е 46 313. За огромно съжаление всички те са "невидими" за обществото у нас. Защото е много по-лесно...